賴明堂博士病逝美國 長年捐助宜蘭清寒生上千萬元讓人感念

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
熱心捐助宜蘭清寒學子的賴明堂博士日前病逝美國，享年89歲，訂於2月8日舉辦追思彌撒。本報資料照
熱心捐助宜蘭清寒學子的賴明堂博士日前病逝美國，享年89歲，訂於2月8日舉辦追思彌撒。本報資料照

僑居美國的賴明堂博士妻子是宜蘭人，他心繫故鄉，2008年與亞太發展基金會董事長康寧祥、聖母醫院前院長陳永興、前駐希臘大使郭時南、悟元研究協會理事長李照禎等人開辦愛心飯包，後來又提供清寒卓越升學獎助金，總共捐助宜蘭清寒學生上千萬元，這位大善人日前不幸病逝美國，享年89歲。

「台灣是我的故鄉，是栽培我的家。」這是賴明堂博士常說的一句話。他1936年出生於嘉義，曾任台灣僑務委員會兩任的僑務委員，對僑胞、僑社關懷經營，備受肯定與敬重，他2001年7月成立美國加州首府沙加緬度台灣文化基金會，推動公益及慈善活動。

賴明堂2008年開始針對宜蘭縣高中職在學生開辦愛心飯包，4年發出約3萬1000個午餐便當；2011年起頒發清寒卓越升學獎助金，2012年停辦愛心飯包，擴大頒發獎助學金，2014年基金會擴大辦理宜蘭縣高中職清寒學生卓越升學獎助金，增加名額，並增設偏鄉清寒獎助金，藉此拋磚引玉，引領蘭陽企業共襄盛舉，善盡社會責任。

很多人好奇，賴博士為何選擇宜蘭做為台灣公益起點？原來他娶了宜蘭老婆林正子，愛老婆的賴明堂曾在宜蘭當兵，退伍後懷念宜蘭，一直想為宜蘭做點事。每次頒發獎助學金，他總是謙虛的叮嚀孩子：「提供獎學金只是一點心意，更希望孩子們堅持夢想、克服困難，長大後關懷回饋社會」。

經統計，發送4年愛心飯包約200萬元，美國加州首府沙加緬度台灣文化基金會2011至2018年頒發獎助學金累計834萬餘元，兩者合計1000多萬元。2019年後，賴博士因身體等因素退居幕後，但薪火相傳，改由熱心公益企業人士接棒成立宜蘭縣清寒卓越獎助學金協會，第一、二屆理事長是陳虞鎰、第三屆理事長莊清萬，傳承助學至今未間斷。

可惜的是，賴明堂博士於1月15日病逝美國，享年89歲。基金會表示，賴博士心繫國家社會、對公益外交的推動、對弱勢學生的愛心，促成各界資源源源不絕，不僅在美國，也在台灣留下典範，令人感懷，訂於2月8日在美國舉辦追思彌撒，追悼其行誼風範。

賴明堂（中）、林正子（右）夫妻在美國加州經商有成，回饋宜蘭，曾經送愛心飯包到校園，賴博士日前不幸病逝美國。本報資料照
賴明堂（中）、林正子（右）夫妻在美國加州經商有成，回饋宜蘭，曾經送愛心飯包到校園，賴博士日前不幸病逝美國。本報資料照
賴明堂博士（左二）成立基金會，長年提供獎學金給宜蘭清寒的高三學生，每人3萬元，這位大善人日前不幸病逝美國。本報資料照
賴明堂博士（左二）成立基金會，長年提供獎學金給宜蘭清寒的高三學生，每人3萬元，這位大善人日前不幸病逝美國。本報資料照
宜蘭女婿賴明堂（左二）2008年響應悟元研究協會「送飯包到校園」，他捐美金買飯包，照顧清寒高中職學生的全年午餐。本報資料照
宜蘭女婿賴明堂（左二）2008年響應悟元研究協會「送飯包到校園」，他捐美金買飯包，照顧清寒高中職學生的全年午餐。本報資料照

宜蘭 愛心 美國

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