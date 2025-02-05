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宜蘭好行3日券 299搭到飽

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭縣2月12日啟用「宜蘭好行3日券」，一張券299元可以在72小時內，不限次數搭乘北宜國道客運、市區公車、台鐵新北鳳鳴站至花蓮和平站之間的各站往返，盼促進地方觀光旅遊。

國道客運北宜來回票幾乎都超過300元，北宜台鐵列車來回票也要436元，縣政府交通處昨在縣務會議中說明299元短天期3日券將上路，降低國道5號連假3天以上的塞車狀況，已獲得交通部同意補助，縣府也自籌配合款送縣議會審議通過。

交通處長黃志良表示，宜蘭配合中央推動TPASS政策，從112年8月起陸續發行1800方案、750方案、2300方案；統計至今年1月，定期票購買人數約9萬2000人，提升大眾運具使用。

縣府訂下周2月12日元宵節啟動「宜蘭好行3日券」，299元券可提供區域內或跨區域，各類公共運輸無限次搭乘優惠，包括北北宜國道客運無限次搭乘、縣內市區公車無限次搭乘、台鐵從鳳鳴至和平的無限制搭乘。

販售通路以有服務人員及轉運站為主，宜蘭端包含宜蘭、礁溪及羅東轉運站；台北端包含台北、市府、南港、板橋轉運站及科技大樓站，以未綁定任何TPASS方案的電子票證購買，透過票證系統加值即可使用。

縣府提醒民眾在購票後效期3日內用完，僅能在規範區間內上下車，若超出範圍，以運具原票價計收。

台鐵 國道客運 宜蘭

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