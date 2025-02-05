基隆加編補助金 助力國手

基隆市運動選手參加全國性賽事除發獎勵金，今年另編列訓練補助金。教育處表示，補助金用來支應日常營養品、器材設備等，讓績優運動選手更無後顧之憂。

教育處指出，市府為支持績優運動選手持續訓練，代表參加全國運動會、全國中等學校運動會選手，今年除延續發給獎勵金，今年還編列300萬元訓練補助金預算，盼補足績優運動選手日常營養品、器材設備等開銷。

教育處長徐嬿立說，設籍基隆市1年以上的體育選手，今年會依在奧林匹克運動會、亞洲運動會、全國運動會或全國中等學校運動會，各項個人或團體賽事獲取的成績，分為1、2、3、4、5級，個人項目每人每月可獲1700元至2萬5000元訓練補助，團體項目每人每月可獲1000元至1萬6000元補助金，作為全國運及全中運等競技項目比賽的訓練費用，希望給選手更多支持。

市長謝國樑表示，基隆選手訓練補助金額度比照新北市編列，是全國第三高，目的是讓選手能夠持續訓練，準備參賽時更無後顧之憂，今年全中運及全國運動會奪牌選手即可受惠。除訓練補助金，市府也媒合運動防護員，全方位照護選手，支持選手為夢想拚戰。

曾獲全中運國女組2000公尺障礙賽金牌的建德國中同學吳宥葳說，感謝市府給選手實質照顧，有更好資源可以投入訓練。基隆女中學生林侑萱曾獲世界跆拳道品勢錦標賽青年組金牌，她說，增加經費能實質幫助選手參與更多賽事，也添購設備。