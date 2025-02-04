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基隆「蛇來運轉」小提燈 可提也可當擺飾 8日開始發放

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市文化觀光局今天表示，象徵財富圓滿、好運盈門的「蛇來運轉」小提燈，8日起將在基隆市旅遊服務中心限量發放，送完為止。圖／基市府提供
基隆市文化觀光局今天表示，象徵財富圓滿、好運盈門的「蛇來運轉」小提燈，8日起將在基隆市旅遊服務中心限量發放，送完為止。圖／基市府提供

基隆市文化觀光局今天表示，今年推出象徵財富圓滿、好運盈門的「來運轉」小提燈，8日起將在基隆市旅遊服務中心限量發放，送完為止。

文化觀光局局長江亭玫表示，蛇在傳統文化中象徵智慧、靈活與財富，今年特別推出「蛇來運轉」小提燈，造型是土地公手捧金元寶，矗立於盤繞成聚寶盆的青蛇之上，整體造型洋溢祥瑞之氣，傳遞「金蛇獻瑞、財福雙至」的美好祝願。

小提燈採用多功能設計，不僅可以手提，還能作為桌上擺飾，實用又美觀，簡單易懂的組裝方式，特別適合親子一起動手DIY，共同享受手作樂趣，祈願大家在新的一年「蛇來運轉，好事不斷」。

江亭玫說，元宵節是重要的傳統節慶，燈籠象徵著闔家團圓、事業興旺和圓滿富貴，更是年節中不可或缺的一部分。為了讓大家感受元宵節的熱鬧氣氛，小提燈自2月8日下午2點開始至2月12日，在基隆市旅遊服務中心現場發放，民眾只要追蹤「基隆市文化觀光局fb粉絲專頁」按讚，並分享活動貼文就可免費索取，現場500個送完為止。

江亭玫邀請民眾領取「蛇來運轉」小提燈後，繼續探索充滿百年歷史與文化魅力的城市。基隆市去年以「基隆一百 迎繽萬千」為主題，慶祝基隆設市滿100年，特別推出「基隆一百碗美食地圖」，跟著這張地圖就能探索基隆的地標美食與隱藏佳餚，相信無論是本地居民還是外地遊客，都能夠在這座城市找到屬於自己喜愛的基隆味。

基隆市文化觀光局今天表示，象徵財富圓滿、好運盈門的「蛇來運轉」小提燈，8日起將在基隆市旅遊服務中心限量發放，送完為止。圖／基市府提供
基隆市文化觀光局今天表示，象徵財富圓滿、好運盈門的「蛇來運轉」小提燈，8日起將在基隆市旅遊服務中心限量發放，送完為止。圖／基市府提供
基隆市文化觀光局今天表示，象徵財富圓滿、好運盈門的「蛇來運轉」小提燈，8日起將在基隆市旅遊服務中心限量發放，送完為止。圖／基市府提供
基隆市文化觀光局今天表示，象徵財富圓滿、好運盈門的「蛇來運轉」小提燈，8日起將在基隆市旅遊服務中心限量發放，送完為止。圖／基市府提供
基隆市文化觀光局今天表示，象徵財富圓滿、好運盈門的「蛇來運轉」小提燈，8日起將在基隆市旅遊服務中心限量發放，送完為止。圖／基市府提供
基隆市文化觀光局今天表示，象徵財富圓滿、好運盈門的「蛇來運轉」小提燈，8日起將在基隆市旅遊服務中心限量發放，送完為止。圖／基市府提供
基隆市文化觀光局今天表示，象徵財富圓滿、好運盈門的「蛇來運轉」小提燈，8日起將在基隆市旅遊服務中心限量發放，送完為止。圖／基市府提供
基隆市文化觀光局今天表示，象徵財富圓滿、好運盈門的「蛇來運轉」小提燈，8日起將在基隆市旅遊服務中心限量發放，送完為止。圖／基市府提供

元宵節 基隆

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