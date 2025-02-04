快訊

黑箱？內埔同1人爽抽汽車「中獎者身分曝」 鄉長：需為這事賠上政治前途嗎

獨／彰化驚傳情殺！痛苦呼叫驚動四鄰 單親媽、同居男友遭逮

同一人抽到汽車！內埔年街遭疑黑箱「2次都摸出揉成團彩券」 屏檢出手了

花蓮美崙溪畔串聯計畫 獲台灣景觀大獎優質獎

中央社／ 花蓮縣4日電

花蓮市美崙溪畔沿線有花蓮港放送局、將軍府及松園別館等日式建築，花蓮縣文化局數年爭取經費優化各景點，以「瞰臨城中－美崙溪畔串聯計畫」獲第12屆台灣景觀大獎優質獎。

這是繼去年底花蓮「將軍府1936」獲得2024金點設計獎後，此次參加中華民國景觀學會舉辦的「第12屆台灣景觀大獎」再次榮獲公園綠地/公共開放空間類的優質獎殊榮。

花蓮縣文化局今天表示，自民國109年起，陸續向文化部、營建署爭取相關文資修復及景觀環境營造計畫經費，並由文化局執行陸續完成美崙溪畔日式宿舍修復工程一期、花蓮中廣花蓮電台歷史建築修復工程、美崙溪畔日式宿舍修復工程二期、美崙溪畔日式宿舍修復工程三期及城鎮風貌及創生環境營造計畫，逐步完成美崙溪畔串聯計畫。

透過長達5年的各項工程逐步執行完成，串聯起美崙溪畔3大文化歷史景點，包含「花蓮將軍府1936」、「花蓮港放送局1944」（原為中廣花蓮電台）及松園別館。

除了歷史建築群的修復，也同步完成松園別館周邊人行空間建置、中正停車場擴建優化、民權停車場空間優化、福臨步道景觀空間步道建置，強化整合歷史文化資源軸帶，串聯美崙溪畔周邊自然景觀、文化資產與文化館舍，提升與花蓮美崙溪畔及出海口周邊資源的連結能力。

花蓮縣文化局指出，過去將軍府園區周邊缺乏明確的主入口、留客空間及吸引人駐足的焦點，經由結合景觀空間與植栽，使園區的人行步道、圍牆屏障達到人本空間的流動性與舒適性。

美崙山頂至美崙溪出海口間地景修復，串聯山丘、溪畔聚落、出海口形成更加緊密的廊道，松園街及中正路呼應將軍府園區內的步道設計，達到全區無障礙環境，讓整體空間活化。

歷史建築 花蓮

延伸閱讀

花蓮公費流感疫苗剩千餘劑 高風險族群快接種

花蓮南島極境建誼隊出訪 交流復活節島及馬達加斯加

鄰近重要路段 新竹市三民國中通學步道改善將開工

花蓮七星潭有人偷餵致流浪犬聚集 易發生人犬衝突

相關新聞

花蓮「繁花似錦」提燈明開放領取 地點、時間一次看

本月12日是元宵節，花蓮縣府每年都會因應當年生肖製作提燈，不過今年選擇設計「繁花似錦小提燈」，不但有花蓮的「花」字，也呼...

花蓮縣府交流南島語民族 今出訪文化極東與極西點考察

花蓮縣政府積極與南島民族國家交流，今天起至14日，團隊啟程前往復活節島、馬達加斯加，展開南島語族極東與極西點考察南島文化...

基隆今年加編300萬補助金 助績優運動選手更無後顧之憂

基隆市運動選手參加全國性賽事除發獎勵金，今年另編列訓練補助金。教育處今天表示，補助金用來支應日常營養品、器材設備等消耗品...

憂煙火引燃漂流木 花蓮議員促管理

農曆春節期間，太平洋公園是民眾放煙火鞭炮的熱點，節日過後，留下大量煙火紙屑與垃圾，加上海邊堆置大量漂流木，若不妥善管理，...

貴賓身分出席縣府團拜 林姿妙盼宜蘭更好共好

因涉貪遭判刑，內政部依法停止縣長職務的宜蘭縣長林姿妙，今受邀以貴賓身分出席縣府新春團拜，她鞠躬感謝縣府人員的付出，期盼縣...

藝人大S突病逝 花蓮流感疫苗剩3千多劑、民眾搶接種

藝人大S因流感併發肺炎不幸離世，消息震驚社會，許多民眾擔心染上流感，紛紛詢問要施打疫苗，花蓮縣衛生局表示，截至昨天剩下3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。