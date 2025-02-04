花蓮「繁花似錦」提燈明開放領取 地點、時間一次看

本月12日是元宵節，花蓮縣府每年都會因應當年生肖製作提燈，不過今年選擇設計「繁花似錦小提燈」，不但有花蓮的「花」字，也呼應縣府今年「繁花盛開」施政計畫，明天起至12日可在指定地點免費領取，每人限領1個，數量有限，送完為止。

花蓮縣去年歷經403地震後，縣府推出「繁花盛開」計畫，以太平洋燈會為開端，展現花蓮經過淬煉後的堅韌生命力，以及多彩的百花盛開，文化局響應縣府施政計畫，今年元宵節推出「繁花似錦小提燈」。

文化局長吳勁毅表示，今年的小提燈有別於往年以生肖為題材，由紙雕家洪新富取字花蓮的首字設計「花」燈，並以繁花盛開作為花蓮的意象。

吳勁毅說，今年小提燈主體為1朵燈籠花，在燈光照射下，讓花瓣上盛開的花朵配合鏤空的光影效果，底下的流蘇則象徵帶來好運的幸運草；而在提動時燈體上下抖動，主體隨之旋轉，有「賺」起來的意思，增加提燈互動樂趣。

想要領取元宵小提燈，可至花蓮縣政府服務台、花蓮縣石雕博物館、圖書館，及花蓮縣考古博物館，明天上午9時起開放領取，鐵道文化園區一館上午10時，花蓮美術館則是後天上午9時起發送，領取期間至12日止。

文化局表示，各館舍每天發送提燈數量有限，其中石雕館、圖書館及美術館各50個，鐵道文化園區一館及考古館各100個，縣府服務台200個。另縣府中區服務中心及南區服務中心，及各鄉鎮公所也可領取，除花蓮市及豐濱鄉，數量及發送方式等，可洽各鄉鎮公所及中南區服務中心。