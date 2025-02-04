花蓮縣府交流南島語民族 今出訪文化極東與極西點考察

花蓮縣政府積極與南島民族國家交流，今天起至14日，團隊啟程前往復活節島、馬達加斯加，展開南島語族極東與極西點考察南島文化，將參加復活節島每年最盛大的文化節慶「Tapati Festival」，也與馬達加斯加當地的大學及部落交流，深化合作關係。

花蓮原住民是南島民族的一分子，縣府於2023年起展開「南島極境建誼計畫」，參與南島地區國際交流活動，曾到過大溪地、紐西蘭等地考察，也參與夏威夷參與太平洋藝術節盛事（Festival of Pacific Arts，FOPA），也與法菲特大溪地航海組織、泰紐伊毛利旅遊局簽署合作備忘錄等。

縣府今年受復活節島當地著名舞團、第13屆太平洋藝術節復活節島代表Ballet Cultural Kari Kari邀請，參加當地文化節慶Tapati Festival，並與舞團及地方藝文工作者展開南島樂舞、藝術樂舞文化交流。

縣府邀請樂舞、藝術、工藝及學術領域專家，組成南島極境建誼團隊，今天在原住民行政處長馬呈豪（Malay Boya）帶領下，前往復活節島及馬達加斯加，展開為期11天的南島語族極東與極西點的南島文化交流考察。

原民處指出，這次出訪行程別具意義，不僅旅途超過5萬4000公里，可環繞地球一周，縣府團隊也將成為台灣首次登上復活節島及馬達加斯加等2地互訪交流的政府機關，期望藉此加深與兩地間的南島文化，並促成緊密合作連結關係。

縣長徐榛蔚表示，花蓮是南島的故鄉，世界南島文化考察交流是縣府重視的施政方針，與國際南島文化互動及合作連結，是縣府積極發展、促成與實踐的目標；期盼藉由此次出訪，為花蓮及台灣在世界南島民族社群中拓展能見度，讓國際看見花蓮的多元與美麗。