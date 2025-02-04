基隆今年加編300萬補助金 助績優運動選手更無後顧之憂

基隆市運動選手參加全國性賽事除發獎勵金，今年另編列訓練補助金。教育處今天表示，補助金用來支應日常營養品、器材設備等消耗品，讓績優運動選手更無後顧之憂，專心訓練，延續運動生涯。

教育處指出，市府為支持績優運動選手持續訓練，代表參加全國運動會、全國中等學校運動會選手，今年除延續發給獎勵金，今年還編列300萬元訓練補助金預算，依基隆市績優運動選手訓練補助金發給辦法發出補助金，做為補足績優運動選手日常所需的營養品、器材設備等消耗品的生活開銷。

教育處長徐嬿立說，設籍基隆市1年以上的體育選手，今年會依在奧林匹克運動會、亞洲運動會、全國運動會或全國中等學校運動會，各項個人或團體賽事獲取的成績，分為1、2、3、4、5級，個人項目每人每月可獲1700元至2萬5000元訓練補助，團體項目每人每月可獲1000元至1萬6000元補助金，作為全國運及全中運等競技項目比賽的訓練費用，希望給予選手更多支持。