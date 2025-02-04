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憂煙火引燃漂流木 花蓮議員促管理

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
去年地震與颱風過後，太平洋公園海灘堆積大量漂流木，曾發生因放煙火引燃，影響公共安全。圖／花蓮縣消防局提供
去年地震與颱風過後，太平洋公園海灘堆積大量漂流木，曾發生因放煙火引燃，影響公共安全。圖／花蓮縣消防局提供

農曆春節期間，太平洋公園是民眾放煙火鞭炮的熱點，節日過後，留下大量煙火紙屑與垃圾，加上海邊堆置大量漂流木，若不妥善管理，恐成為火災隱憂。環保局表示，將加強宣導垃圾自行帶走，確保海灘環境清潔。

縣議員魏嘉賢指出，除太平洋公園海邊堆積垃圾外，去年地震與颱風過後，海灘堆積大量漂流木，曾發生因放煙火而引燃漂流木事件，影響公共安全。建議加強清潔與垃圾管理、增設垃圾桶，並設立「煙火垃圾回收專區」，加速清除漂流木，籲縣府提出完整管理計畫。

環保局環境稽查科長唐淑蓉表示，農曆春節前曾針對景點、交通場站等開跨局處會議，希望從源頭管制以減少垃圾量。

第九河川分署長王國樑指出，颱風帶來1萬3千噸漂流木，迄今仍有大量漂流木，分署負責堤防、堤頂維護，過年期間有派員前往巡檢，會持續加強安全巡視。

漂流木 環保局 颱風

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