快訊

台中補習班數六都第一…家長頂寒風徹夜排隊 學子仍進不了名師班

連2年中轎車！屏東內埔年節抽獎掀議 得主吐實情：只能說是好運

聽新聞
0:00 / 0:00

貴賓身分出席縣府團拜 林姿妙盼宜蘭更好共好

中央社／ 宜蘭3日電
宜蘭縣長林姿妙以貴賓身分出席縣府新春團拜，期盼未來一年大家「更好、共好」。聯合報系記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙以貴賓身分出席縣府新春團拜，期盼未來一年大家「更好、共好」。聯合報系記者戴永華／攝影

因涉貪遭判刑，內政部依法停止縣長職務的宜蘭縣長林姿妙，今受邀以貴賓身分出席縣府新春團拜，她鞠躬感謝縣府人員的付出，期盼縣府繼續在各方面打拚，讓宜蘭能更好、共好。

宜蘭縣府今天在縣民大廳舉辦新春團拜，邀請七賢國小醒獅隊開場表演「祥獅獻瑞．蛇米攏賀」，代理縣長林茂盛率縣府全體一級主管，祝福縣運昌隆，縣民安居樂業。

林姿妙致詞說，感謝縣府人員的努力，為宜蘭縣民打拚，拚出宜蘭的好生活，今天特別前來感謝與肯定縣府人員的付出，大家辛苦了，祝大家蛇年行大運，希望縣府未來繼續拚經濟、拚交通、拚建設、拚老人福利、拚民生福祉和教育，都要齊頭並進，讓宜蘭縣能更好、共好。

林茂盛表示，感謝春節期間，輪值勤務的警消人員及各單位，因為有他們的犧牲付出，讓縣府服務不打烊，讓鄉親及遊客都安心過好年。

林茂盛說，期勉縣府團隊在新的一年仍應全力以赴維持行政效能，攜手共進，繼續為縣民提供最優質服務，他也會繼續和大家打拚，創造宜蘭人的光榮感與幸福。

宜蘭縣長林姿妙涉貪與洗錢，宜蘭地方法院去年12月31日宣判，重判12年6個月徒刑，並遭內政部暫時停職。

宜蘭 林姿妙 林茂盛

延伸閱讀

影／宜蘭縣政府新春團拜 林姿妙受邀感謝祝福「更好共好」

影／全國唯一除夕「歡樂宜蘭年」熱鬧登場 林姿妙受邀出席

今現身宜蘭縣府員工歲末晚會 林姿妙稱「會上訴拚二審無罪」

林姿妙涉貪案2局處長遭判圖利 宜蘭財稅局長、勞工處長調職

相關新聞

貴賓身分出席縣府團拜 林姿妙盼宜蘭更好共好

因涉貪遭判刑，內政部依法停止縣長職務的宜蘭縣長林姿妙，今受邀以貴賓身分出席縣府新春團拜，她鞠躬感謝縣府人員的付出，期盼縣...

藝人大S突病逝 花蓮流感疫苗剩3千多劑、民眾搶接種

藝人大S因流感併發肺炎不幸離世，消息震驚社會，許多民眾擔心染上流感，紛紛詢問要施打疫苗，花蓮縣衛生局表示，截至昨天剩下3...

基市府團拜 謝國樑：持續讓讓街道更乾淨、民眾更好走

基隆市長謝國樑今天主持市府新春團拜，表示今年的市政重點延續去年政策，持續推動，讓街道更乾淨，民眾更好走。電纜地下化也很重...

花蓮煙火碎屑丟垃圾堆竟點燃漂流木 議員：縣府應管理

農曆春節期間，太平洋公園成為許多民眾放煙火鞭炮的熱門地點，但節日過後，留下大量煙火紙屑與垃圾，加上公園的海邊仍堆置漂流木...

影／宜蘭縣政府新春團拜 林姿妙受邀感謝祝福「更好共好」

宜蘭縣政府今天舉行新春團拜，邀請縣長林姿妙以貴賓身分出席，她低調現身，鞠躬感謝縣府同仁的努力付出，期盼未來一年大家「更好...

基市加碼補助公幼餐費 3千童受惠

基隆市教育處今年增聘專任營養師，為學前階段孩童設計菜單，全市公、私立幼兒園都可參考。市府另加碼補助公立幼兒園餐點費用，從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。