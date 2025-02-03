藝人大S突病逝 花蓮流感疫苗剩3千多劑、民眾搶接種

藝人大S因流感併發肺炎不幸離世，消息震驚社會，許多民眾擔心染上流感，紛紛詢問要施打疫苗，花蓮縣衛生局表示，截至昨天剩下3073劑公費流感疫苗，花蓮市衛生所已出現接種人潮，大多是要接種的民眾，顯示名人效應引起大眾對於疫苗的重視。

大S徐熙媛在全家於日本旅遊期間，因感染流感併發肺炎而病逝，享年48歲，突然猝逝嚇壞大眾，紛紛詢問哪裡可以打流感疫苗，「衛生所電話接到手軟」。門諾醫院表示，目前確實有人來問能不能打流感疫苗；慈濟醫院則回應，流感疫苗施打人數，目前還沒有看到明顯的變化。

衛生局副局長鍾美珠表示，花蓮全縣公費流感疫苗原先有9萬3千餘劑，去年10月1日開打，截至昨天剩下3073劑，疫苗打完為止，若全打完民眾還有需求，看中央衛福部要不要再添購流感疫苗。

現在流感大流行，春節連假期間，花蓮流感就診的民眾較往年增加。門諾醫院急診室主任鄧學儒表示，流感常見症狀包括高燒、全身倦怠、肌肉痠痛、喉嚨痛、鼻塞、流鼻涕及咳嗽，部分患者也可能出現腸胃不適，建議民眾保持警覺，適時留意身體變化以避免併發症的風險。

鄧學儒指出，多數流感患者可自行痊癒，但免疫力低下者、年長者及幼童為高風險族群，建議及早使用克流感等抗病毒藥物；目前政府已擴大克流感的使用範圍，也有自費藥物可供選擇。

鄧學儒強調，流感併發症可能致命，尤其是肺炎、心肌炎及腦炎等嚴重併發症；年輕人罹患流感後若合併心肌炎等器官嚴重發炎，也可能導致猝死。