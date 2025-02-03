基市府團拜 謝國樑：持續讓讓街道更乾淨、民眾更好走

基隆市長謝國樑今天主持市府新春團拜，表示今年的市政重點延續去年政策，持續推動，讓街道更乾淨，民眾更好走。電纜地下化也很重要，很多人希望住家附近天空更美麗，市府今年會有更多的地方溝通，凝取共識，推動電纜地下化。

市府今早在市府4樓大禮堂舉辦新春團拜，先欣賞中正國中民俗體育班學生的表演，接著安排謝國樑、林沛祥和副市長邱佩琳站在舞台，與代表議長童子瑋出席的議會秘書楊文河、副議長楊秀玉等議員和市府同仁，相互作揖拜年後，謝、邱分別發送開工紅包給出席人士。

謝國樑在團拜致詞時說，市府去年應付罷免投票設立典範，成功告訴台灣民眾，基隆市是能夠好好繼續建設，但也能夠應付政治紛擾的城市。

謝國樑說，經歷那段過程，他有幾個要非常感謝的對象，首先謝謝楊秀玉跟在場的議員，由於他們在預算跟政策的支持，更由於他們對基隆各個細節都非常的了解，大家團結齊心，讓市府能完整的、努力的推動建。

接下來謝國樑表示要謝謝邱佩琳，過年期間發了非常多的紅包，也要謝謝在座的市府局處首長，每個人都在工作崗位上非常努力，各區的區長也是大街小巷不斷巡視，讓環境變得更好。

謝國樑說，他也要謝謝林沛祥，他上任市長後，採取更緊密跟立委國會辦公室合作的模式，每周市務會議都請林列席，這樣子的方式的確在去年一整年的建設中，跟中央的協調過程，扮演非常重要的角色，爭取到更多的預算，尤其是交通運輸部分，更多的細節克服跟中央協調作業，因為第一線問題，在市務會議就提出討論，設法解決。

謝國樑表示，他也要謝謝所有市府團隊的成員，所謂的市府團隊，絕對不是只有他一個人，能夠在市府工作，大家都是團隊的一分子，都是能夠改變基隆的小螺絲，他當市長也是一個螺絲，大家一起努力，趁未來兩年時間，好好的再做更多的事情，一起努力打造更好的成績。