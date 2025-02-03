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花蓮煙火碎屑丟垃圾堆竟點燃漂流木 議員：縣府應管理

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
去年地震與颱風過後，太平洋公園海灘堆積大量漂流木，曾發生因放煙火而引燃漂流木的事件，影響公共安全。圖／花蓮縣消防局提供
去年地震與颱風過後，太平洋公園海灘堆積大量漂流木，曾發生因放煙火而引燃漂流木的事件，影響公共安全。圖／花蓮縣消防局提供

農曆春節期間，太平洋公園成為許多民眾放煙火鞭炮的熱門地點，但節日過後，留下大量煙火紙屑與垃圾，加上公園的海邊仍堆置漂流木，若不妥善管理，將成為火災的隱憂。環保局表示，近日積極清掃周邊環境，並加強宣導垃圾自行帶走，第九河川分署則與有關單位討論處置方式，確保海灘環境清潔。

花蓮縣議員魏嘉賢指出，除了太平洋公園海邊堆積垃圾外，加上去年地震與颱風過後，海灘堆積大量漂流木，曾發生因放煙火而引燃漂流木事件，影響公共安全。建議加強清潔與垃圾管理、增設垃圾桶並設立「煙火垃圾回收專區」、加速清除漂流木、加強管制與防災措施等，呼籲縣府應儘速針對煙火垃圾及漂流木問題，提出完整管理計畫。

環保局環境稽查科長唐淑蓉表示，農曆春節前曾針對觀光景點、交通場站等處環境衛生問題，召開跨局處會議，希望能從源頭管制以減少垃圾量，環保局農曆春節期間，每天都派人員加強清潔太平洋公園、陽光電城周邊環境，同時也請第九河川分署加強管制轄管區域清掃頻率。

唐淑蓉表示，太平洋公園南濱段現場有垃圾桶，針對設置煙火垃圾回收專區，會再考量評估，不過現階段還是會加強宣導自行帶走垃圾。

第九河川分署長王國樑指出，颱風帶來1萬3千噸漂流木，數量十分龐大，到現在仍有很多漂流木，分署負責堤防、堤頂維護，過年前與期間都有人員前往巡檢，避免髒亂，現仍持續加強安全巡視。而海灘管轄單位多，將會與縣府、林保署花蓮分署討論漂流木的處置方式，確保花蓮海灘環境清潔，同時復育被漂流木打壞的海邊植物。

花蓮太平洋公園海岸線有大量漂流木及裝置藝術，但過年期間有民眾施放煙火，容易點燃漂流木而發生意外。本報資料照片
花蓮太平洋公園海岸線有大量漂流木及裝置藝術，但過年期間有民眾施放煙火，容易點燃漂流木而發生意外。本報資料照片
花蓮縣議員魏嘉賢指出，除了太平洋公園海邊堆積垃圾外，還曾發生因燃放煙火而引燃漂流木的事件，影響公共安全，呼籲縣府管理。圖／花蓮縣議員魏嘉賢提供
花蓮縣議員魏嘉賢指出，除了太平洋公園海邊堆積垃圾外，還曾發生因燃放煙火而引燃漂流木的事件，影響公共安全，呼籲縣府管理。圖／花蓮縣議員魏嘉賢提供
花蓮環保志工在過年期間到太平洋公園打掃，希望大家自行帶走垃圾。圖／花蓮縣議員魏嘉賢提供
花蓮環保志工在過年期間到太平洋公園打掃，希望大家自行帶走垃圾。圖／花蓮縣議員魏嘉賢提供

漂流木 環保局 花蓮

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