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影／宜蘭縣政府新春團拜 林姿妙受邀感謝祝福「更好共好」
宜蘭縣政府今天舉行新春團拜，邀請縣長林姿妙以貴賓身分出席，她低調現身，鞠躬感謝縣府同仁的努力付出，期盼未來一年大家「更好、共好」。
除了林姿妙，議長張勝德、縣議員楊弘旻等人也參與新春團拜，代理縣長林茂盛表示，縣府服務不打烊，過年期間警消與工商旅遊處等單位同仁犧牲家人相處的時間， 輪值做好安全治安及交通維護工作、風景區管理，非常感謝大家讓縣民過個好年。
林姿妙低調出席新春團拜，受到縣府主管與同仁熱情歡迎。她致詞時表示，今天是來感謝縣府同仁一年來的付出，鼓勵與肯定，由於同仁努力、局處主管負責認真，宜蘭才能在全國幸福指數的排名名列前茅，盼未來縣府的各項施政都齊頭並進，更好且共好。
議長張勝期勉縣府同仁堅守崗位，為民服務，做到簡民與便民。隨後，大家互道恭喜，展開年後開工日的第一天。
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