中橫東段施工 白天5時段放行

台8線中橫公路東段去年受天災影響，多處路段坍方受損需修復，今天起至28日止，關原至太魯閣口路段114.6公里至184.5公里，恢復每天施工交維管制措施，其中167.7公里處每天採5個時段放行。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段指出，天祥至太魯閣口167.7公里至184.5公里路段5個時段放行，每天上午7到8時、10時、中午12時至下午1時、3時、5時至5時30分，其中每天10時、下午3時放行時段，以限於放行前已抵達管制站停等的車輛全數放行為原則，等排隊車流放行過後即封閉管制，並實施夜間封閉。

太魯閣口至長春隧道路段採分流通行，太魯閣往天祥方向，由太管處砂卡礑隧道至西拉岸隧道，銜接台8線長春隧道至天祥；天祥往太魯閣方向，由天祥台8線至長春隧道，到太魯閣口再往花蓮、宜蘭；管制區間每日放行時段，如因天候風雨影響或突發狀況而衍生邊坡災害時，將禁止通行。

中橫公路西段關原至天祥114.6公里至167.7公里，交通管制不分平、假日，除了127.5公里與127.9公里碧綠路段，以及138.3公里新白楊以西等3處工區將逐段施工，並於每天上午8時至下午4時採每整點放行1次，其餘路段視沿線零星災修工區需要採機動管制交通，晚間6時30分至翌日6時夜間封閉管制。