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基市加碼補助公幼餐費 3千童受惠

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市教育處今年增聘專任營養師，為學前階段孩童設計菜單，並加碼補助公立幼兒園餐點費用。圖／基市教育處提供
基隆市教育處今年增聘專任營養師，為學前階段孩童設計菜單，並加碼補助公立幼兒園餐點費用。圖／基市教育處提供

基隆市教育處今年增聘專任營養師，為學前階段孩童設計菜單，全市公、私立幼兒園都可參考。市府另加碼補助公立幼兒園餐點費用，從每人每天68元調增至91元，每周吃水果、乳品次數可望增加，約3000名幼生受惠。

基隆市長謝國樑說，市府團隊推動訂定基隆市學校午餐自治條例，推出食安三箭，強化午餐品質、改善廚房工作環境及工作者待遇，為學生午餐的安全衛生把關。

教育處說，過去僅班級數較多的小學，或是多所共同供餐的小學會聘用營養師，為學生午餐把關。今年成功向中央爭取到補助款，除了聘任專任營養師，為幼兒園設計菜單，同時增加公立幼兒園餐費，每人每天增加23元，全年增加約1400萬元費用，其中8成由中央支應，家長不須多付費用。

教育處長徐嬿立表示，今年加碼補助幼兒園餐點費用，將增加每周水果、乳品及其他附餐頻率，讓公立幼兒園午餐附餐與國小一致。

郭姓家長表示，市府提高公幼午餐點心費用，家長不用多付錢，孩子在幼兒園就能吃得更好，加上有專職營養師設計菜單，樂見其成。

市議員許睿慈說，市府聘雇營養師的薪資低於業界水準，建議提升待遇，更有助確保學校午餐食安與水準。市議員陳冠羽認為，國小附幼的營養午餐多由小學代煮，肯定市府提高餐點費用，但因無法為幼兒園提供客製作餐食，調味可能不符幼兒需求，仍待市府克服。

學校午餐 幼兒園 營養師 謝國樑

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