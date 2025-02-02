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東大門夜市、燈會雙重加持 花蓮估月中前20萬人次造訪

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
春節太平洋燈會有42.8萬人次賞燈，接下來有猜燈謎、發888分福袋以及抽獎活動，有望破20萬人參與，延續過年熱潮。記者王思慧／攝影
春節太平洋燈會有42.8萬人次賞燈，接下來有猜燈謎、發888分福袋以及抽獎活動，有望破20萬人參與，延續過年熱潮。記者王思慧／攝影

花蓮東大門夜市於上月初獲得節目競賽總冠軍，加上一旁的太平洋燈會雙重加持下，春節連假吸引超過16萬人次，月底228連假預估有8萬人次逛夜市。縣府觀光處表示，春節燈會有42.8萬人次賞燈，接下來有猜燈謎、發888分福袋以及抽獎活動，有望破20萬人參與，延續過年熱潮。

東大門夜市拿下節目總冠軍後人氣大幅提升，買氣熱絡，儘管攤商備貨量比平常多出6、7成，不過每晚仍很快賣到缺貨，人氣強強滾。

東大門夜市自強夜市主委呂佩芹認為，過年許多人出國旅遊，接下來228連假3天適合國旅，預估人潮應可達到過年的一半。主要原因是節目熱潮不減，除了遊客排隊吃美食外，還有小網紅拍影片介紹，等於幫夜市打免費的廣告，大家都有受惠，攤商們連假前將提前備貨，要把握機會再創佳績。

觀光處長余明勲表示，太平洋燈會從1月17日一路展到2月16日，預估一個月下來可超過60萬人次走訪，接下來重頭戲是12日元宵節，有猜燈謎、發福袋抽獎等，在12日與16日閉幕當天會施放煙火，吸引人潮賞燈，並到旁邊的夜市逛逛。

在過年住房率方面，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，上月29日至31日大年初一至初三，市區住房率有6成左右，主要原因是返鄉人潮多，不一定會住外面；今年發現當天才訂房的客人變多，「走到哪玩到哪」，提前預訂僅4成，還是要等當天才會知道最後有無住滿。至於228連假目前沒有明顯訂房訂單，住房率大約2成。

花蓮太平洋燈會開展到2月16日，縣府預估一個月下來可超過60萬人次走訪。記者王思慧／攝影
花蓮太平洋燈會開展到2月16日，縣府預估一個月下來可超過60萬人次走訪。記者王思慧／攝影
花蓮東大門夜市獲得節目競賽總冠軍，加上一旁的太平洋燈會雙重加持下，春節連假吸引超過16萬人次，月底228連假預估有8萬人次逛夜市。記者王思慧／攝影
花蓮東大門夜市獲得節目競賽總冠軍，加上一旁的太平洋燈會雙重加持下，春節連假吸引超過16萬人次，月底228連假預估有8萬人次逛夜市。記者王思慧／攝影

夜市 連假 過年

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