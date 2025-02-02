成功農會3員工年終領0元 控申訴遭威脅「會死得很難看」

疑受農會改選影響，台東縣成功鎮農會爆發年終獎金爭議，農會員工多半領取10幾萬元至30萬元不等年終獎金，卻有三名員工考績被打丙等，沒有領到任何年終，今年過年特別難受，指控農會幹部公私不分，申訴還被言語恐嚇「你會死得很難看」。針對員工指控，成功鎮農會總幹事張恭銘未回應。

李姓、蔡姓及邱姓員工今年考績均被打丙等，年終獎金0元。李姓員工說，前年第一次考核丙等，上級說因為他上班看手機，去年又以沒去吃年終尾牙為由打乙等，今年又被打丙等，年終沒領到半毛錢。只要掌權者喜歡的員工可以發放7至8個月年終加獎勵，資深員工大部分只領到4個月，沒有額外獎勵金。

蔡姓員工上月率先在網路發文指控，她表示，前年底韌帶開刀請假，去年7月1日負傷上班，上班時間半年，竟被農會幹部以請假太多為由未列入考核，被打丙等，並收回已核發的1個月年終獎金。

邱姓員工說，他進入農會服務近30年，歷經3位總幹事，今年卻是最傷心也最憤怒的一年，農會規定員工每年必須吸收存款和保險業績，他兩項成績都很優異，卻被扣除年終獎金4個月加績效獎金3個月，共36萬多元。

邱也說， 有人想申訴，卻被言語威脅說「適可而止，不然妳會死得很難看」，做錯事還不准員工PO文，打電話要脅蔡姓同事下架貼文，「敢做不敢當，根本不適任總幹事」。

據了解，4年前基層農會選舉，前總幹事吳全德競選連任，遭對手以17票比14 票打敗，這次反對派捲土重來，改推曾品峰挑戰現任總幹事張恭銘，雙方勢均力敵。