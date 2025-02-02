花蓮東大門夜市奪冠加持 「好久不見」人潮回流春節湧16萬人

花蓮東大門夜市在上月初獲得節目競賽總冠軍，春節期間在一旁的太平洋燈會雙重加持下，吸引超過16萬人次走訪，許多獲獎攤商還沒開始營業，門口出現排隊人龍，可說是打響名氣；還有攤商比平常多7成貨量，仍是賣到缺貨。接下來是月底的228連假，許多業者陸續提前準備，希望延續買氣。

今年春節連假有9天，東大門夜市自上月25日、26日起湧現人潮，共約4.5萬人次入場，27日小年夜、28日除夕夜因大家圍爐，夜市人潮稍少，2天有2.2萬人次；29日大年初一人潮變多，當天就有2.9萬人次，30日初二有近3.3萬人次，31日初三跟2月1日初四2天加起來近4萬人次，燈會則有42.8萬人次。

「好久沒有見到這麼熱鬧的人潮」，有攤商說，春節期間東大門夜市人山人海，近400個攤位都可見到排隊人龍，夜市外圍與停車場也都是人，讓不少攤商笑得不合攏嘴。

東大門夜市自強夜市主委呂佩芹說，夜市前陣子參加電視節目拿下總冠軍後，人氣大幅提升，加上今年燈會在夜市旁的日出大道舉辦，買氣較往年熱絡許多。有些參賽與獲獎攤商還未營業，門口就出現排隊人潮，攤商備貨量比平常多出6、7成，不過每晚仍很快賣到缺貨。

呂佩芹指出，攤商大多下午進場準備，遊客在一旁燈會逛完街後，傍晚5時陸續到夜市找尋美食，今年遊客算提早出現；燈會晚上10時結束，人潮隨著燈會結束才散去。由於今年連假天數長，到初四夜市還是有明顯人潮，再加上之前跨年與五月天演唱會的人潮，多少補回去年因天災的損失。

代表東大門夜市上節目比賽的福町夜市主委黃家明說，下午4時還沒開門，已經有人在現場排隊，一路賣到半夜12時，還有遠從台中來的遊客，特別做功課必吃哪些攤家，自己也因為上節目，許多人指定要合照，希望業績能細水長龍，繼續帶動遊客造訪夜市。