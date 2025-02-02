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漁船誤捕…少女鬼蝠魟喪命 專業團隊做成標本翱翔海科館

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
鬼蝠魟標本懸吊在海科館主題館5樓廊道上，吸引遊客目光。圖／海科館提供
鬼蝠魟標本懸吊在海科館主題館5樓廊道上，吸引遊客目光。圖／海科館提供

瀕危魚類鬼蝠魟的鰭有如翅膀，在海中姿態極為優雅，不幸的是有尾還是「少女期」的鬼蝠魟，誤中延繩釣漁船的魚鉤喪命。官、民團隊花了380天，從剝皮到復皮，做成栩栩如生的標本。鬼蝠魟「復活」後，懸吊在海科館主題館5樓廊道，活靈活現的俯衝姿態，宛如飛天魔毯，一如預期成為打卡熱點。

時間推回2023年7月13日上午10時30分，海科館接獲行政院海委會海洋保育署通知，有漁船誤捕鬼蝠魟（蝠鱝），已經死亡。鬼蝠魟在世界自然保育聯盟（IUCN）紅皮書中，被列為瀕危（Endangered）物種。因為罕見，海保署希望能做成標本。

盛夏季節氣溫高，體長5.45公尺的鬼蝠魟被運住新北市金山磺港漁港後，想要做成標本必須與時間賽跑。海科館團隊分頭並進，在接續的12小時中，展開一連串的討論、聯繫等作業，想盡辦法確保珍貴的鬼蝠魟，能以標本續命。

海科館研究典藏組組主任施彤煒說，鬼蝠魟魚體太大，臨時找不到合適的吊車，更麻煩的是要找到容得下鬼蝠魟的冷凍廠與冷凍櫃，以及合適的處理場地。難題一一浮現，團隊一度興起放棄念頭，但機緣隨即出現。在漁業界人士及在地鄉親幫忙下，成功把鬼蝠魟吊上貨車，運送到基隆市經營水產品批發的川欣企業，急速冷凍至-20℃，未讓魚體腐敗。

鬼蝠魟體長可達9公尺，體重可達3公噸，隨著海流在海中游動時，彷彿像巨大的風箏般，看似慵懶，又似飄逸。意外喪命的雌性鬼蝠魟體長5.45公尺，體重1300公斤，還處於青少年期，海科館將牠命名為「蝠妹」。

曾任中華鯨豚協會秘書長、鯨魚龍生態公司標本師李宗翰領軍製作標本。李宗翰說，蝠妹的狀況看起來有點慘，但團隊有信心讓牠再漂亮起來。標本製作流程包括剝皮、鞣皮、削皮、軟骨的清潔與處理、假體的製作與修正、復皮、塗裝等手續，為了完美呈現，每個階段都要一而再、再而三確認問題點，頗為費時。

製作假體時，團隊成員把鬼蝠魟的上下顎軟骨合膜，用來修正假體粗胚，力求恢復牠生前最真實的樣貌，讓翻模的假體達到最真實的效果。覆皮後要不斷「捶背」，讓皮和還沒有全乾的糊精完全黏合，並為肌肉紋理塑形，因為蝠妹是少女，不能有細紋。

專業團隊花了整整380天，像創作藝術品一樣，一筆一畫地讓這尾鬼蝠魟「復活」過來，製作成栩栩如生的標本後，運進海科館，懸吊展示在主題館5樓廊道上，彷彿用俯衝姿態，游向科學廳廊道挑高玻璃帷幕的飛天魔毯，活靈活現且動感十足。

海科館代理館長王明源邀請民眾造訪海科館，近距離的觀賞鬼幅魟優美的姿態，也可從中認識鬼蝠魟相關的生物學及生態學的知識，同時別忘了拍照打卡，留下美麗的回憶。

漁民誤捕被稱為「海洋飛行魔毯」的鬼蝠魟，官民合作花了380天製成標本；圖為柔皮作業。圖／海科館提供
漁民誤捕被稱為「海洋飛行魔毯」的鬼蝠魟，官民合作花了380天製成標本；圖為柔皮作業。圖／海科館提供
漁民誤捕被稱為「海洋飛行魔毯」的鬼蝠魟，官民合作花了380天製成標本；圖為搬運上岸作業。圖／海科館提供
漁民誤捕被稱為「海洋飛行魔毯」的鬼蝠魟，官民合作花了380天製成標本；圖為搬運上岸作業。圖／海科館提供
有漁民誤捕被稱為「海洋飛行魔毯」的雌性鬼蝠魟，展翼5.45公尺，體重1300公斤，尚處「青少年」時期。圖／海科館提供
有漁民誤捕被稱為「海洋飛行魔毯」的雌性鬼蝠魟，展翼5.45公尺，體重1300公斤，尚處「青少年」時期。圖／海科館提供
漁民誤捕被稱為「海洋飛行魔毯」的鬼蝠魟，官民合作花了380天製成標本後，搬運至海科館主題館吊裝。圖／海科館提供
漁民誤捕被稱為「海洋飛行魔毯」的鬼蝠魟，官民合作花了380天製成標本後，搬運至海科館主題館吊裝。圖／海科館提供
鬼蝠魟標本懸吊在海科館主題館5樓廊道上，工作團隊合影歡慶鬼蝠魟「復活」。圖／海科館提供
鬼蝠魟標本懸吊在海科館主題館5樓廊道上，工作團隊合影歡慶鬼蝠魟「復活」。圖／海科館提供
漁民誤捕被稱為「海洋飛行魔毯」的鬼蝠魟，官民合作花了380天製成標本；圖為標本覆皮作業。圖／海科館提供
漁民誤捕被稱為「海洋飛行魔毯」的鬼蝠魟，官民合作花了380天製成標本；圖為標本覆皮作業。圖／海科館提供
漁民誤捕被稱為「海洋飛行魔毯」的鬼蝠魟，官民合作花了380天製成標本；圖為假體製作。圖／海科館提供
漁民誤捕被稱為「海洋飛行魔毯」的鬼蝠魟，官民合作花了380天製成標本；圖為假體製作。圖／海科館提供
海中瀕危的鬼蝠魟體長可達9公尺，被稱為「海洋飛行魔毯」。圖／海科館提供
海中瀕危的鬼蝠魟體長可達9公尺，被稱為「海洋飛行魔毯」。圖／海科館提供
漁民誤捕被稱為「海洋飛行魔毯」的鬼蝠魟，官民合作花了380天製成標本；圖為標本噴修還原皮作業。圖／海科館提供
漁民誤捕被稱為「海洋飛行魔毯」的鬼蝠魟，官民合作花了380天製成標本；圖為標本噴修還原皮作業。圖／海科館提供
漁民誤捕被稱為「海洋飛行魔毯」的鬼蝠魟，官民合作花了380天製成標本；圖為削皮作業。圖／海科館提供
漁民誤捕被稱為「海洋飛行魔毯」的鬼蝠魟，官民合作花了380天製成標本；圖為削皮作業。圖／海科館提供

團隊 海科館 鬼蝠魟

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