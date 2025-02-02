基市聘營養師設計專屬幼兒園菜單 加碼補助公幼餐點費

基隆市教育處今年增聘專任營養師，為學前階段孩童設計菜單，全市公、私立幼兒園都可參考。市府另加碼補助公立幼兒園餐點費用，從每人每天68元調增至91元，每周吃水果、乳品的次數可望增加。

基隆市長謝國樑表示，孩童營養需從小注重，市府團隊推動訂定基隆市學校午餐自治條例，推出食安三箭，分從強化午餐品質、改善廚房工作環境及工作者待遇，為學生午餐的安全衛生把關。今年起更向下扎根，聘任學前營養師，從幼兒園時間開始把關，並加碼補助每人每天23元餐點費，在不增加家長負擔的前提下，改善幼兒園餐點品質。

教育處說，過去僅班級數較多的小學，或是多所共同供餐的小學會聘用營養師，為學生午餐把關。今年成功向中央爭取到補助款，除了聘任專任營養師，為幼兒園設計菜單，同時增加公立幼兒園餐費，每人每天增加23元，全年增加約1400萬元費用，其中八成由中央支應，家長不須多付費用，即可提升幼兒園供餐品質。

教育處長徐嬿立表示，今年加碼補助幼兒園餐點費用之後，將增加每周水果、乳品及其他附餐的頻率，使本市公立幼兒園午餐附餐與國小一致，讓幼兒園孩童的餐食更為豐富和均衡，約3000名幼生受惠。

徐嬿立說，學前階段營養師將規畫全市公私立幼兒園午餐點心菜單、督導餐點營養衛生等工作，協助全盤審視及修正幼兒園餐點菜單，增加自行烹飪菜色，減少外食及加工食品供應頻率，並顧及幼生的咀嚼及吞嚥訓練，提供更多元及豐富的餐點，與公私立幼兒園共同精進幼兒餐點品質。