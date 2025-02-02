懷念車禍過世兒 「翔歌心境方舟」營造偏鄉生活美學

花蓮鯉魚潭潭南停車場旁一家咖啡農莊，莊主張新舟曾是記者，因兒子家翔車禍成植物人，臥床18年過世，懷念兒子成立「翔歌心境方舟」，舉辦藝文活動，為偏鄉營造生活美學。

時間回到26年前的夏天，張新舟是一家報社的花蓮特派記者，隨團到歐洲參訪時，在挪威接到兒子家翔出車禍的噩耗，那時高中畢業準備念大學的張家翔趁著爸爸不在家，和同學開著爸爸的車在鯉魚潭旁的公路翻覆。當時張新舟在駐挪威的台北經濟文化代表處代表施克敏的協助下，緊急趕回台灣。

張新舟說，家翔雖然撿回一命，但經醫院判定為植物人。為了家翔，只要有人提及的各種方式、不論是偏方還是所謂迷信，他都願意一試。他聽聞朋友的孩子在國外出車禍，後來在瓜地馬拉醫治康復，他就前往瓜地馬拉求醫。

家翔的狀況是嚴重的，病情好轉無望，卻讓張新舟在瓜地馬拉結識種植咖啡的莊園主人。回來台灣後，55歲張新舟向報社申請退休，決定引進瓜地馬拉的咖啡豆開咖啡店，一方面也比較有時間可以照顧家翔。

既然要開咖啡店，周遭親朋好友都認為應該到台北開店，消費客群比較多，張新舟卻相信「家翔在鯉魚潭旁出車禍，他的魂魄還在附近遊蕩」。於是在鯉魚潭旁購置一塊地，整地興建咖啡館和民宿，張新舟帶著家翔搬來壽豐鄉鯉魚潭邊「莫內花園咖啡農莊」居住，直到2017年家翔離世。

張新舟說，家翔喜愛文學、美術，兒時的畫作多次被送出國參展獲獎。為懷念家翔，而起心動念成立「翔歌心境方舟」，以人文藝術、音樂、靈修，結合周遭自然美景，提供遊客「心境慢遊」。

張新舟利用咖啡店的空間，舉辦過高雄科技大學前校長吳建國博士講座、作家張曉風講座、前維也納愛樂管弦樂團首席費瑟林Vesselin講座、「小鹿畫人生」畫展以及邀請專研醫食同源的講師陳櫻梅講解草藥及相關活動等。

張新舟指出，家翔離世後，靠宗教信仰慢慢撫平心中的悲痛，也興起許多想做的事念頭，並非自不量力，而是行向訂定的目標，努力以赴；期待有共同理念的朋友支持，讓農莊附近5個部落的學子有親近、學習才藝的機會，同時能提升生活美學、進而塑造優雅的城市風格。