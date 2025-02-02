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基隆城隍廟開工巧妙「藍白合」 發財金、龍眼剝殼區隔

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「基隆護國城隍廟」昨巧妙上演一場「藍白合」，民眾黨籍副市長邱佩琳與國民黨議員宋瑋莉送發財金，參選黨主席的前立委蔡壁如則發帶殼龍眼，一起為民眾新春平安討吉利。圖／基隆護國城隍廟提供
「基隆護國城隍廟」昨巧妙上演一場「藍白合」，民眾黨籍副市長邱佩琳與國民黨議員宋瑋莉送發財金，參選黨主席的前立委蔡壁如則發帶殼龍眼，一起為民眾新春平安討吉利。圖／基隆護國城隍廟提供

基隆三大廟之一「基隆護國城隍廟」在昨天大年初四依循傳統習俗舉行「接神」儀式，為開工消災解厄，民眾大排長龍，春節喜慶之外，也巧妙上演一場「藍白合」，民眾黨籍副市長邱佩琳與國民黨議員宋瑋莉送發財金，參選黨主席的前立委蔡壁如則發帶殼龍眼，一起為新春平安討吉利。

「接神」儀式經由道士隆重道教科儀祈福儀式，迎接眾神下凡開始上班，城隍爺職責消災解厄「祭改補運」、財神爺職責管金錢財富「補財庫」，今年特別加碼1萬份「五元發財金御守」，原本安排副市長邱佩琳發送給市民。

不過，後來增加安排參選黨主席的前立委蔡壁如一起加入，「藍白合」政治人物一起出現，蔡壁如有受訪談參選黨主席話題，也與邱佩琳、宋瑋莉等人排成一列，一起分別發送五元發財金御守、帶殼龍眼，巧妙做一些區隔，降低政治味的解讀，參拜時也沒有同時出現，一前一後錯開。

邱佩琳發的「五元發財金御守」，五元代表與城隍爺「有緣」，御守則象徵財神爺將財富「牢牢守住」。蔡壁如發的是「龍眼剝殼」，廟方提供帶殼龍眼現場剝殼，象徵「脫殼脫離離」，將過去霉運一起去除，迎接新的一年好運到。

基隆原本就是藍白「示範區」，市長謝國樑是國民黨籍，但副市長是由民眾黨籍的邱佩琳擔任，襄助市長施政，藍白在市政運作上融合發展，運作順暢，今年市府廟宇春節發紅包行程，也由邱佩琳代表發送。蔡壁如要參選黨主席，也爭取在基隆露臉機會。

「基隆護國城隍廟」昨巧妙上演一場「藍白合」，民眾黨籍副市長邱佩琳與國民黨議員宋瑋莉送發財金，參選黨主席的前立委蔡壁如則發帶殼龍眼，一起為民眾新春平安討吉利。圖／基隆護國城隍廟提供
「基隆護國城隍廟」昨巧妙上演一場「藍白合」，民眾黨籍副市長邱佩琳與國民黨議員宋瑋莉送發財金，參選黨主席的前立委蔡壁如則發帶殼龍眼，一起為民眾新春平安討吉利。圖／基隆護國城隍廟提供
「基隆護國城隍廟」昨巧妙上演一場「藍白合」，民眾黨籍副市長邱佩琳與國民黨議員宋瑋莉送發財金，參選黨主席的前立委蔡壁如則發帶殼龍眼，一起為民眾新春平安討吉利，民眾大排長龍。圖／基隆護國城隍廟提供
「基隆護國城隍廟」昨巧妙上演一場「藍白合」，民眾黨籍副市長邱佩琳與國民黨議員宋瑋莉送發財金，參選黨主席的前立委蔡壁如則發帶殼龍眼，一起為民眾新春平安討吉利，民眾大排長龍。圖／基隆護國城隍廟提供
「基隆護國城隍廟」昨巧妙上演一場「藍白合」，民眾黨籍副市長邱佩琳與國民黨議員宋瑋莉送發財金，參選黨主席的前立委蔡壁如則發帶殼龍眼，一起為民眾新春平安討吉利。圖／基隆護國城隍廟提供
「基隆護國城隍廟」昨巧妙上演一場「藍白合」，民眾黨籍副市長邱佩琳與國民黨議員宋瑋莉送發財金，參選黨主席的前立委蔡壁如則發帶殼龍眼，一起為民眾新春平安討吉利。圖／基隆護國城隍廟提供
參選黨主席的前立委蔡壁如發帶殼龍眼，象徵「脫殼脫離離」，將過去霉運一起去除，迎接新的一年好運到。圖／基隆護國城隍廟提供
參選黨主席的前立委蔡壁如發帶殼龍眼，象徵「脫殼脫離離」，將過去霉運一起去除，迎接新的一年好運到。圖／基隆護國城隍廟提供

城隍爺 宋瑋莉 蔡壁如 藍白合 謝國樑 邱佩琳

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