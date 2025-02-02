基隆城隍廟開工巧妙「藍白合」 發財金、龍眼剝殼區隔

基隆三大廟之一「基隆護國城隍廟」在昨天大年初四依循傳統習俗舉行「接神」儀式，為開工消災解厄，民眾大排長龍，春節喜慶之外，也巧妙上演一場「藍白合」，民眾黨籍副市長邱佩琳與國民黨議員宋瑋莉送發財金，參選黨主席的前立委蔡壁如則發帶殼龍眼，一起為新春平安討吉利。

「接神」儀式經由道士隆重道教科儀祈福儀式，迎接眾神下凡開始上班，城隍爺職責消災解厄「祭改補運」、財神爺職責管金錢財富「補財庫」，今年特別加碼1萬份「五元發財金御守」，原本安排副市長邱佩琳發送給市民。

不過，後來增加安排參選黨主席的前立委蔡壁如一起加入，「藍白合」政治人物一起出現，蔡壁如有受訪談參選黨主席話題，也與邱佩琳、宋瑋莉等人排成一列，一起分別發送五元發財金御守、帶殼龍眼，巧妙做一些區隔，降低政治味的解讀，參拜時也沒有同時出現，一前一後錯開。

邱佩琳發的「五元發財金御守」，五元代表與城隍爺「有緣」，御守則象徵財神爺將財富「牢牢守住」。蔡壁如發的是「龍眼剝殼」，廟方提供帶殼龍眼現場剝殼，象徵「脫殼脫離離」，將過去霉運一起去除，迎接新的一年好運到。