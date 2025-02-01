台東卑南族聯合年祭 八社十部落族人齊聚利嘉競技

2025卑南族聯合年祭今天在台東利嘉部落登場，八社十部落族人齊聚利嘉國小，Amis旮亙樂團開場演出後正式開幕，各地族人參與路跑、射箭及摔角等項傳統競賽，兩年一度的聚會展現卑南族各部落不同風貌及傳統文化特色。

開幕儀式中，利嘉部落ayawan潘村雲表揚聯合年祭會旗設計優勝作品，首獎由卡大地布部落陳緹瀅獲得，她以「共鳴之紋」設計獲得獎金5000元、喜豬１隻、兩串檳榔，獲頒優勝特製花環。另表揚各部落終身成就獎及傑出青年獎初鹿部落朱正祥、利嘉部落江郁喬等人。

利卡夢部落大會主席林肯毅表示，部落第三度承辦聯合年祭，今年以「naruniruni na tawlriyulr 臀鈴的呼喚」為主題，歡迎10部落族人團聚，期望年聚活動永遠舉辦。

開幕式後，參與活動的族人參與族語闖關、摔角、傳統射箭、趣味競賽、編花等項競賽，會場還有安排市集及各部落傳統歌舞展演。