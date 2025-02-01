昔日蔗田繁華「大和」 變身大農大富平地森林

遠離塵囂走進大自然，騎著自行車穿梭在楓香、台灣欒樹、樟樹林中，這是全台占地最大的大農大富平地森林園區，此處過去是大片甘蔗田，7000蔗工在當時大和地區生活，繁榮一時。

「大和」位於花蓮縣光復鄉，地名起源為1921年日本「鹽水港製糖株式會社」在花蓮光復鄉設立糖廠，名為「大和工場」，並在此地開墾「大和農場」，因而得名。

根據史料記載，當時的村民大多來自台灣西部、南部及中國東南地區的客家族群，為躲避飢荒及戰亂來到大和，在「農業台灣，工業日本」的政策下，從事種甘蔗及榨甘蔗、煮甘蔗等提煉蔗糖的工作，稱作「會社工」。

現今全台占地最大的大農大富平地森林園區，前身是日治時期至民國90年代花蓮糖廠的原料區；昔日整片的甘蔗田隨著花蓮糖廠的轉型，與林管單位合作種植逾百萬株低海拔常見的樹種，生態豐富。

台糖公司花蓮糖廠資料指出，日治時期屬於鹽水港製糖株式會社，稱為花蓮港製糖所，而大和工場興建於1921年，每日壓榨甘蔗量1000公噸；花蓮糖廠在1975年擴建完成，每日壓榨甘蔗量增為2600公噸。

2002年4月2日製糖工場關廠迄今，轉型為觀光糖廠，製糖工場功成身退。花蓮縣政府於2011年10月4日將製糖工場公告為縣定古蹟，糖廠內的診所建築聚落則登錄為歷史建築。

小時候曾在大和村成長的作家赫恪，因為工作再次接觸到這個日據時期糖場舊址，有感於蔗工的心酸血淚，及移民村的興盛衰退，便落戶在此，以自己在記錄上的能力與經驗，為社區建立珍貴的文史資料，成為在地的資產。

赫恪說，當時村民6000、7000人，幾乎全是糖廠的蔗工，那時稱為「大和」，也就是現今的大豐村、大富村全部都種植甘蔗，近2000公頃的緩坡平原一片綠油油，被稱為「綠野香坡」；時代變遷，昔日甘蔗海已是今日台灣最大的平地森林園區。

1960年前後是糖業的極盛時期，從各地來到大和做「會社工」的蔗工盛況空前。村子裡長輩回憶，當時進出大和車站1天就有上百人，在不到 200公尺長的「店仔街」上，有7家冰店、4間西藥房、1間中藥店、4間食堂、4家裁縫店、3間酒家，還有戲院、旅館、照相館、鐘錶店等，當時「大和」相當熱鬧繁華。

1980年以後，國際糖價因生產過剩而持續下跌，加上台灣的平均工資調升，高度勞力密集的糖業不堪負荷，國內規模持續萎縮，因此，花蓮糖廠不得不在2002年4月停止製糖業務，結束花蓮地區百年來的糖業發展，也讓地方面臨巨大轉變；隨著花蓮糖廠的停產，沒了工作機會，人口大量外移，剩年長者守護家園，當年「大和」的興盛風光有如過往雲煙，不復存在。