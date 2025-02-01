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南橫公路台東路段又有2處邊坡落石 交通再度中斷

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
今早公路局人員巡檢發現，台20線台東縣栗園路段及摩天路段邊坡落石阻斷交通，初步預計今天下午3時搶通。圖／關山工務段提供
今早公路局人員巡檢發現，台20線台東縣栗園路段及摩天路段邊坡落石阻斷交通，初步預計今天下午3時搶通。圖／關山工務段提供

地震頻繁加上山區下雨，春節連假期間，高雄通往台東的南橫公路時斷時通，台東向陽至利稻路段昨天下午預警性封閉之後，今早公路局人員巡檢發現，台20線栗園路段及摩天路段邊坡落石阻斷交通，預計今天下午3時搶通，在道路搶通前，南橫公路只能西進西出。

受近期地震影響，台20線155K+200（栗園路段） 、161K+200（摩天路段）邊坡仍有間歇落石發生。昨天（1月31日）下午3時起，台東縣海端鄉台20線149K至171K向陽至利稻路段預警性封路。

公路局關山工務段指出，預警封路路段今早道路朝巡發現，栗園及摩天路段邊坡發生邊坡落石造成雙向道路阻斷，得知坍方後已派遣廠商機具辦理搶災作業，用路人上山須事先查詢有無受阻。

台東 地震 落石

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