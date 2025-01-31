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台東武陵村永續家園 從食農教育開展到林業資源

中央社／ 台北31日電

台東縣延平鄉武陵村是布農族部落，除了推動食農教育、綠色旅遊來復甦社區活力之外，每年約增加500平方公尺植樹面積，也回收廢棄木材再利用，獲環境部認證為低碳永續家園。

環境部推行低碳永續家園，生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活和永續經營等6大面向為發展核心，鼓勵村里響應低碳行動，全國有1570個村里取得評等認證，包含142個銀級村里及1428個銅級村里。

環境部113年的村里名單中，台東縣延平鄉武陵村為布農族部落，在布農族語中稱此地「布谷拉夫」，意思是指寬廣平坦的原野；近年來面臨人口流失、農業人力短缺困境，為解決此問題，部落積極推動布農文化傳承與低碳旅遊，復甦當地社區活力，強化社區總體營造。

部落每年定期舉辦布農族傳統射耳祭，並以部落農村體驗、布農獵人手工藝與山林漫遊為亮點，設計以零碳為核心理念的生態文化遊程，包括鐵馬導覽、布農式食農體驗與山林巡禮，吸引遊客參與，發展當地經濟模式。部落廚房以在地食材料理低碳餐飲，實踐綠色旅遊。

武陵村農民以友善農耕方式，復育布農族傳統作物如小米、紅藜及油芒，並結合武陵國小開展食農教育課程，讓孩童體驗無毒耕作的重要性，藉此傳承布農族農耕文化。同時，設立武陵親水公園，改造水圳為親水空間，提供居民和遊客優美的休憩場所。

武陵村自100年起推動山地造林，參與農業部林業及自然保育署植樹節活動，學童一起植樹，截至112年社區內平均每年約增加500平方公尺植樹面積，並回收廢棄木材製作隔熱建材，結合傳統工藝建設部落共享基地，資源循環再利用，打造出兼具文化與環保特色的永續家園。

低碳 布農族 武陵

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