卓榮泰宜蘭發福袋籲團結 提總預算不能「台灣剩一半」

行政院長卓榮泰今天到訪宜蘭，連跑壯圍、五結三間廟宇參拜祈福，同時發放新春福袋，致詞時提到總預算是政策完整性，不能說刪或是凍結半年再來講，這樣台灣就剩一半、腳步就不會同時向前走，「一把筷子折不斷，一根筷子折得斷」，喊話團結一致才能面對困難，因應國際情勢變化。

卓榮泰今早由政務委員陳金德、立委陳俊宇等人陪同到壯圍補天宮、同安廟、利澤永安宮參拜，在補天宮致詞時表示，台灣現在最需要的就是人與人之間互相信賴、互相幫助，並說，他先前到桃園仁和宮是求人和，今天到補天宮則是「補天運」。

他表示，求人和有天時地利，最重要的是國會要幫忙，現在一些預算還沒通過，政府會一直努力打拚，國內也要團結，就跟一把筷子折不斷，一根筷子折得斷的意思一樣，團結一致什麼樣的困難都可以面對，團結一致國際什麼樣的變化，都可以掌握先機。