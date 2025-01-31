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卓榮泰宜蘭發福袋籲團結 提總預算不能「台灣剩一半」

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
行政院長卓榮泰（左）今天同到宜蘭補天宮參拜，並發放春節福袋。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰（左）今天同到宜蘭補天宮參拜，並發放春節福袋。記者王燕華／攝影

行政院卓榮泰今天到訪宜蘭，連跑壯圍、五結三間廟宇參拜祈福，同時發放新春福袋，致詞時提到總預算是政策完整性，不能說刪或是凍結半年再來講，這樣台灣就剩一半、腳步就不會同時向前走，「一把筷子折不斷，一根筷子折得斷」，喊話團結一致才能面對困難，因應國際情勢變化。

卓榮泰今早由政務委員陳金德、立委陳俊宇等人陪同到壯圍補天宮、同安廟、利澤永安宮參拜，在補天宮致詞時表示，台灣現在最需要的就是人與人之間互相信賴、互相幫助，並說，他先前到桃園仁和宮是求人和，今天到補天宮則是「補天運」。

他表示，求人和有天時地利，最重要的是國會要幫忙，現在一些預算還沒通過，政府會一直努力打拚，國內也要團結，就跟一把筷子折不斷，一根筷子折得斷的意思一樣，團結一致什麼樣的困難都可以面對，團結一致國際什麼樣的變化，都可以掌握先機。

他到永安宮時也再次提到總預算，表示預算不是一串文字或數字而已，而是整體政策完整性，一定要完整推動，比如台灣有六大區域治理計畫，宜蘭和台北、新北、基隆畫為首都圈黃金廊大，將發展觀光、醫療、農業、文化、科技、海洋資源等，6個區域要同步進行，不能說預算可以一半，這樣台灣就剩一半，也不能說凍結了半年後再來講，腳步就不會同時向前走，有的快有的慢，對台灣每個地方、所有人民都不公平，過年後，總統、行政院和立法院會好好來處理，希望預算通過，全台灣同步進行、同步發展。

行政院長卓榮泰（左二）今天由政務委員陳金德（左一）等人陪同到宜蘭補天宮參拜，致詞時喊話國人要團結一致，因應國際變化局勢。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰（左二）今天由政務委員陳金德（左一）等人陪同到宜蘭補天宮參拜，致詞時喊話國人要團結一致，因應國際變化局勢。記者王燕華／攝影

卓榮泰 總預算 行政院

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