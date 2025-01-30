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發紅包也有「職業傷害」 邱佩琳曾失聲10天 今年繼續拚
今天大年初二，從賴清德、蕭美琴正副總統，到全台各縣市正副首長，為了帶福氣給民眾，連日來無不發開運紅包、一元開運金等，還要說吉祥話、握手、拍照。其實，民眾不知道的是也有「職業傷害」，基隆副市長邱佩琳去年發了3500個傷到聲帶，10天不說話才舒緩症狀。今年她繼續拚，才一天半，12間廟宇就發了4000個。
農曆春節期間，許多民眾都會至宮廟祈福走春，基隆市府今年也延續傳統，由邱佩琳代表市長謝國樑前往各大廟宇，為市民祈福並發放市府「金蛇呈祥」開運紅包。
不過，民眾大排長龍領開運紅包，發紅包的正副首長其實也很辛苦，有不為人知的一面。
邱佩琳就透露，去年過年發了3500個「基隆市府一元紅包」，發的時候不方便喝水及休息，又要一一和民眾問好及說吉祥話，因此傷到聲帶，去年一整年都無法大聲說話，且只有要話一說多，喉嚨即痛，醫生說無藥可治，只有多喝水及10天不說話就可舒緩症狀。
邱佩琳說，好快，又是一年，今年宮廟行程倍增，才一天半，12間廟宇就發了4000個。說身體不累是騙人的，但見每一民眾排隊時的期望及開心，就不覺的累，雖然只有一元，但開運紅包象徵的是幸運及福氣，希望給出去的每一個，都真能帶給他們更大的好運，讓他們今年一切順遂，珍惜和每一位民眾的緣份。
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