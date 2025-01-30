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初二回娘家！蔣萬安曬與妻合照 甜喊「老婆說蛇麼都好」
台北市長蔣萬安愛家形象廣為人知，日前除夕夜才帶著全家一起拜年，今天初二回娘家，身為「宜蘭女婿」的蔣萬安，又曬出與老婆在羅東共騎一台機車合照，寫下「老婆說蛇麼，蛇麼都好！」網友看到紛紛高喊羨慕，還有網友表示已被「閃瞎」。
蔣萬安今天早上於臉書PO與妻子石舫亘自拍，只見身為市長蔣萬安今天陪老婆回到宜蘭老家，兩人頭戴安全帽，由妻駕駛機車，蔣萬安則坐在後座拿手機自拍，並在羅東運動公園打卡，蔣則寫下「初二跟著老婆回娘家，老婆說蛇麼，蛇麼都好！」
兩人放閃合照也引來不少網友羨慕「真有夫妻臉」、「好帥騎摩托車回娘家」、「幸福」、「可以跟市長請款更換被閃瞎的墨鏡嗎」、「疼愛老婆的最帥！感謝市長做好榜樣」。
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