聽新聞
0:00 / 0:00
蕭美琴台東天后宮參拜發福袋 民眾大排長龍
副總統蕭美琴今天下午到台東市天后宮參拜、發送一元福袋，吸引大批民眾排隊領取，蕭應景穿著一件充滿年味討喜的背心，親和力十足，展現高人氣，天后宮裡外滿是人潮。
下午1點半蕭美琴抵達天后宮，受到民眾熱烈歡迎，蕭點頭揮手致意，隨即由民進黨立委陳瑩、前立委賴坤成、黨籍議員及天后宮董事長林有德陪同入廟參拜，參畢沒有講話，就到外頭廣場發放福袋。
由於台東出大太陽，天氣溫暖，吸引近千民眾來排隊領副總統福袋，增添喜氣。天后宮也因人潮爆多，工作人員及維安人員設置動線管制，讓民眾順利前行。
蕭美琴也展現親和力，不忘向領取福袋的民眾一一關心，並祝賀新年快樂。還有從北部遠道而來的遊客，也排隊領到福袋後開心不已。台東行程結束即前往花蓮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言