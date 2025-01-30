蕭美琴台東天后宮參拜發福袋 民眾大排長龍

副總統蕭美琴今天下午到台東市天后宮參拜、發送一元福袋，吸引大批民眾排隊領取，蕭應景穿著一件充滿年味討喜的背心，親和力十足，展現高人氣，天后宮裡外滿是人潮。

下午1點半蕭美琴抵達天后宮，受到民眾熱烈歡迎，蕭點頭揮手致意，隨即由民進黨立委陳瑩、前立委賴坤成、黨籍議員及天后宮董事長林有德陪同入廟參拜，參畢沒有講話，就到外頭廣場發放福袋。

由於台東出大太陽，天氣溫暖，吸引近千民眾來排隊領副總統福袋，增添喜氣。天后宮也因人潮爆多，工作人員及維安人員設置動線管制，讓民眾順利前行。