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蕭美琴台東天后宮參拜發福袋 民眾大排長龍

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
副總統蕭美琴（前排中）今天農曆大年初二下午到台東市天后宮參拜。記者尤聰光／攝影
副總統蕭美琴（前排中）今天農曆大年初二下午到台東市天后宮參拜。記者尤聰光／攝影

副總統蕭美琴今天下午到台東天后宮參拜、發送一元福袋，吸引大批民眾排隊領取，蕭應景穿著一件充滿年味討喜的背心，親和力十足，展現高人氣，天后宮裡外滿是人潮。

下午1點半蕭美琴抵達天后宮，受到民眾熱烈歡迎，蕭點頭揮手致意，隨即由民進黨立委陳瑩、前立委賴坤成、黨籍議員及天后宮董事長林有德陪同入廟參拜，參畢沒有講話，就到外頭廣場發放福袋。

由於台東出大太陽，天氣溫暖，吸引近千民眾來排隊領副總統福袋，增添喜氣。天后宮也因人潮爆多，工作人員及維安人員設置動線管制，讓民眾順利前行。

蕭美琴也展現親和力，不忘向領取福袋的民眾一一關心，並祝賀新年快樂。還有從北部遠道而來的遊客，也排隊領到福袋後開心不已。台東行程結束即前往花蓮。

台東今天出大太陽，天氣溫暖，吸引近千民眾來排隊領副總統福袋，增添喜氣。記者尤聰光／攝影
台東今天出大太陽，天氣溫暖，吸引近千民眾來排隊領副總統福袋，增添喜氣。記者尤聰光／攝影
副總統蕭美琴展現親和力，不忘向領取福袋的民眾一一關心，並祝賀新年快樂。記者尤聰光／攝影
副總統蕭美琴展現親和力，不忘向領取福袋的民眾一一關心，並祝賀新年快樂。記者尤聰光／攝影

台東 天后宮 福袋 蕭美琴

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