遠百花蓮抽福袋 民眾連中特獎、二重獎直呼「很旺」

遠東百貨花蓮店每年春節舉辦福袋抽獎活動，今天大年初一吸引上百位鄉親參與，還有人凌晨3時搶頭香買福袋。最大獎是商品券16萬8千元、價值5萬5千多元的電動機車，分別由徐小姐、吳小姐抽中，其中吳小姐抽到特獎、二重獎，開心直呼今年手氣很旺。

遠百花蓮表示，今年總共販售1千份小龍福袋，預購800份早早完售，今天現場湧入上百位鄉親搶買最後200份福袋，希望能把大獎帶回家。在110項小龍二重獎全數抽出後，特獎「遠東百貨商品券168000元」、及特獎加碼「光陽電動車」由遠百花蓮店長黃永芳抽出，不少民眾高喊自己的抽獎序號，現場氣氛熱鬧。

最大獎遠東百貨商品券由年僅20歲徐小姐抽中，她開心表示，這是第一次參加福袋活動，想用抽到的商品券買新手機。吳小姐抽中特獎加碼電動機車，她說，沒想到幫朋友代抽，幸運連中小龍二重獎的調理機及電動機車，直呼今年手氣真的旺到不可思議。