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宜蘭安農溪98隻貓熊裝置藝術 走春拍照打卡新亮點

中央社／ 宜蘭縣29日電
宜蘭縣三星鄉公所委託廠商以塑膠回收材質，製作98隻貓熊造型裝置藝術，栩栩如生，即日起到元宵節陳列在當地安農溪畔，營造過年走春拍照打卡新亮點。圖／三星鄉公所提供
宜蘭縣三星鄉公所委託廠商以塑膠回收材質，製作98隻貓熊造型裝置藝術，栩栩如生，即日起到元宵節陳列在當地安農溪畔，營造過年走春拍照打卡新亮點。圖／三星鄉公所提供

宜蘭縣三星鄉公所委託廠商以塑膠回收材質，製作98隻貓熊造型裝置藝術，栩栩如生，即日起到元宵節陳列在當地安農溪畔，營造過年走春拍照打卡新亮點。

安農溪位於宜蘭縣三星鄉與冬山鄉境內，主要源於承接蘭陽發電廠尾水形成，當地居民舊稱「電火溪」，主流全長17.2公里，流域面積約55.9平方公里，灌溉面積超過5800公頃。

這條河川過去雖常幫農民灌溉農田，但每逢暴雨就淹水，民國58年政府因應防洪治理與農業灌溉需求，制訂治導計畫，民國62年到81年完成堤岸整治與農業取水設施，而安農溪也有溪流提供耕種灌溉、增加農業生產，「安定農民生活」意思。

在經濟部水利署第一河川分署、宜蘭縣政府等單位，還有志工維護之下，安農溪畔近年來常保綠草如茵，兩岸也有完善的自行車道，提供愛好運動人士享受悠閒河岸風光，成為兼具灌溉、休閒與自然保育的功能。

三星鄉公所表示，為推展觀光，2020年曾在安農溪畔以壓克力為材質，展示100隻貓熊造型裝置藝術。貓熊或坐或臥，姿態各異，可環抱、觸摸，甚至可騎在熊背上，萌樣廣受親子歡迎。

三星鄉公所指出，為提倡環保效益，今年委託廠商以塑膠回收材質，做成98隻姿態與大小不同的貓熊造型裝置藝術，最大高約140公分，它們的動作表情豐富多樣，有熊媽媽抱著熊寶寶、坐在草地啃食竹子、騎單車、發呆裝萌，搭配當地原有的水牛、梅花鹿裝置藝術，讓安農溪高灘地宛如成了大型動物園。

三星鄉公所表示，安農溪畔的高灘地視野開闊，沿岸還有分洪堰風景區，鄉內落羽松祕境在春節期間也將點燈，適合新年假期前往走春，體驗三星之美。

安農溪 裝置藝術 貓熊

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