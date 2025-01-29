影／全國唯一除夕「歡樂宜蘭年」熱鬧登場 林姿妙受邀出席

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭代理縣長林茂盛、縣長林姿妙、議長張勝德與立委陳俊宇等人向大家恭喜賀年。記者戴永華／攝影
宜蘭代理縣長林茂盛、縣長林姿妙、議長張勝德與立委陳俊宇等人向大家恭喜賀年。記者戴永華／攝影

2025歡樂宜蘭年《蛇米攏賀》除夕守歲晚會今晚在中興文創園區登場，縣長林姿妙受邀以貴賓身分出席，一進場就受到鄉親熱情歡迎，揮手致意時群眾中響起掌聲，對於新年新希望？她表示「大家共好就好」。守歲晚會在「起爐」儀式後揭開一連串表演，跨年發送紀念紅包。

邁入第32年的歡樂宜蘭年是全國歷史最悠久且唯一慶祝農曆新年的節慶活動，乘載著宜蘭人對文化傳承的熱情。現場活動安排有春市集、台語闖關遊戲、起爐儀式、晚會表演及紅包發送等。

起爐祈福儀式有「旋舞炎劇團」帶來【守歲舞燄、祈福蘭陽】及九天民俗技藝團的【薪傳鼓藝】為宜蘭年起爐祈福開場，接著有原子少年VERA、藝人陳華、陳芳語、韓國鼓貓、同根生與台語歌王許富凱演出，結合傳統與創新、在地與國際，其中國際知名表演團體「韓國鼓貓」更是首度受邀到宜蘭演出，營造跨國的節慶氛圍。

9時30分起爐儀式展開之前，有春市集及闖關遊戲已經吸引滿場人潮，因案被停職的縣長林姿妙受邀出席，她由代理縣長林茂盛等人陪同進場時，有人跟她擁抱送暖，爭相握手，她向群眾揮手致意時，會場響起熱烈掌聲；起爐之前，林姿妙念出的許願卡是「金蛇報喜，事事如意」。

林姿妙拿的許願卡是「金蛇報喜，事事如意」，被問到最近心情與新年新希望，她說，「大家共好就好」，進場時並與與會者揮手致意。

林姿妙致詞時深深一鞠躬，感謝大家對她的關心，除了恭賀新年，期待宜蘭在大家努力下更好共好，她會努力認真，簡單做人、認真做事，實實在在，感謝大家一起拚出宜蘭好生活。

中興文創園區的燈飾璀璨亮眼，有玫瑰花海燈飾、生命樹及流星瀑布等，吸引民眾拍照打卡；大火爐前，民眾大排長龍等待丟入許願卡，祈求來年平安順利，縣府則在倒數跨年時發送給紀念紅包，度過有意義的除夕守歲晚會。

中興文創園區的燈飾璀璨亮眼，有玫瑰花海燈飾、生命樹及流星瀑布等，吸引民眾拍照打卡。記者戴永華／攝影
中興文創園區的燈飾璀璨亮眼，有玫瑰花海燈飾、生命樹及流星瀑布等，吸引民眾拍照打卡。記者戴永華／攝影
闖關遊戲吸引民眾排隊參加。記者戴永華／攝影
闖關遊戲吸引民眾排隊參加。記者戴永華／攝影
中興文創園區的燈飾璀璨亮眼，有玫瑰花海燈飾、生命樹及流星瀑布等，吸引民眾拍照打卡。記者戴永華／攝影
中興文創園區的燈飾璀璨亮眼，有玫瑰花海燈飾、生命樹及流星瀑布等，吸引民眾拍照打卡。記者戴永華／攝影
中興文創園區的燈飾璀璨亮眼，有玫瑰花海燈飾、生命樹及流星瀑布等，吸引民眾拍照打卡。記者戴永華／攝影
中興文創園區的燈飾璀璨亮眼，有玫瑰花海燈飾、生命樹及流星瀑布等，吸引民眾拍照打卡。記者戴永華／攝影
民眾排隊等待把許願卡丟入大火爐，祈求來年平安順利。記者戴永華／攝影
民眾排隊等待把許願卡丟入大火爐，祈求來年平安順利。記者戴永華／攝影
「歡樂宜蘭年」活動整晚都有大火爐陪伴民眾守歲。記者戴永華／攝影
「歡樂宜蘭年」活動整晚都有大火爐陪伴民眾守歲。記者戴永華／攝影
宜蘭代理縣長林茂盛、縣長林姿妙、議長張勝德與立委陳俊宇共同進行「歡樂宜蘭年」的起爐儀式。記者戴永華／攝影
宜蘭代理縣長林茂盛、縣長林姿妙、議長張勝德與立委陳俊宇共同進行「歡樂宜蘭年」的起爐儀式。記者戴永華／攝影
中興文創園區的燈飾璀璨亮眼，有玫瑰花海燈飾、生命樹及流星瀑布等，吸引民眾拍照打卡。記者戴永華／攝影
中興文創園區的燈飾璀璨亮眼，有玫瑰花海燈飾、生命樹及流星瀑布等，吸引民眾拍照打卡。記者戴永華／攝影

宜蘭 林姿妙

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