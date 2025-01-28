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12強冠軍邱智呈返鄉辦感恩餐會 邀親友共享佳節喜悅

聯合報／ 記者潘奕言／台東即時報導
世界棒球12強賽中華隊球星邱智呈（右）返回台東縣金峰鄉新興村，舉辦感恩餐會與親友共享佳節喜悅，縣長饒慶鈴（左）贈送排灣族四排琉璃項鍊。圖／縣府提供
世界棒球12強賽中華隊球星邱智呈（右）返回台東縣金峰鄉新興村，舉辦感恩餐會與親友共享佳節喜悅，縣長饒慶鈴（左）贈送排灣族四排琉璃項鍊。圖／縣府提供

今年世界棒球12強賽中華隊奪下冠軍，其中台東縣金峰鄉出身的球星邱智呈，特地在春節期間返回金峰鄉新興村，與鄉親朋友歡度佳節，為感謝台東鄉親對他的支持，邱智呈將於大年初一舉辦感恩餐會，與親友共享佳節喜悅，並邀請縣長饒慶鈴參與。

昨日下午饒慶鈴先到訪邱智呈老家向他致意與祝賀，並贈送象徵勇士凱旋的「排灣族四排琉璃項鍊」，表彰其為台東爭光的卓越貢獻。饒慶鈴指出，邱智呈不僅球技精湛，更有堅韌毅力與不懈精神，並以行動證明，只要努力，無論來自何處，都能站上世界舞台。

邱智呈也透露，未來的目標是成為棒球教練，幫助更多熱愛棒球的年輕選手，站上世界棒球的舞台。饒慶鈴也期許邱智呈在2025年新球季持續發揮佳績，並能入選2026年世界棒球經典賽資格賽，為國家再創榮耀，讓台東的光芒閃耀全球。

世界棒球12強賽中華隊球星邱智呈（右）返回台東縣金峰鄉新興村，舉辦感恩餐會與親友共享佳節喜悅，並邀請縣長饒慶鈴（左）參與。圖／縣府提供
世界棒球12強賽中華隊球星邱智呈（右）返回台東縣金峰鄉新興村，舉辦感恩餐會與親友共享佳節喜悅，並邀請縣長饒慶鈴（左）參與。圖／縣府提供
世界棒球12強賽中華隊球星邱智呈（左3）返回台東縣金峰鄉新興村，舉辦感恩餐會與親友共享佳節喜悅。圖／縣府提供
世界棒球12強賽中華隊球星邱智呈（左3）返回台東縣金峰鄉新興村，舉辦感恩餐會與親友共享佳節喜悅。圖／縣府提供

世界棒球12強 台東 邱智呈 饒慶鈴

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