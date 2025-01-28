聽新聞
0:00 / 0:00
宜蘭代理縣長林茂盛慰問警消 提醒民眾出遊避車流高峰時段
宜蘭縣代理縣長林茂盛利用今天除夕前往縣警察局及消防局慰問警消人員辛勞，感謝大家全年無休堅守崗位，維護全縣交通秩序與治安。明天大年初一進入車流高峰，初一至初三是走春旅遊熱潮，請民眾開車外出小心，提早規劃行程。
代理縣長林茂盛今天在縣警局慰問時，與警廣進行即時連線，透過線上向聽眾朋友拜年，提醒用路人要注意春節期間的交通管制措施，並呼籲春節與親友歡聚飲酒，請勿酒後駕車，請善用指定駕駛或搭乘大眾運輸，開車出遊莫疲勞駕駛，行車多禮讓。
縣警局交通隊表示，初一至初三為走春旅遊熱潮，預估明天初一國道5號及蘇花路廊南下交通量將達最高峰，請民眾提早規畫行程，充足體力再上路，也可利用每天0至5時國道全線暫停收費時段，避開白天尖峰時段，收聽警廣掌握最新路況。
另外為方便供返鄉縣民及市區採購年貨民眾就近停車，縣內路邊收費停車格自今天除夕至2月1日初四均暫停收費，可多加利用，但請勿並排停車，以免影響行車秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言