敖幼祥貓友友聯展 2米高漂流貓見客

漫畫大師敖幼祥因喜愛美食結識6位創作素人，以「貓」為主題運用多元媒材創作，作品在花蓮鹽寮工作室開展，以漂流木打造的2米高「漂流貓」是展覽及打卡亮點。年初一至初五下午開放參觀，敖幼祥將親自導覽，帶領大家了解創作故事。

敖幼祥表示，展覽花近1年籌備，靈感來自他「愛吃」的基因，在美食探索旅程中，意外發現多位素人創作者深厚的藝術底蘊，產生聯合展覽的構想。

敖幼祥從漫畫家轉為策展人，攜手6位素人創作者，利用漫畫、木雕、油畫、陶藝等多元藝術媒材，展現獨具風格的貓咪樣貌，聯展名為「貓友友創作沙龍」，地點選在敖幼祥在花蓮鹽寮的工作室。

展覽最大亮點是敖幼祥設計的大型視覺裝置藝術「漂流貓」，作品高達2公尺，是他和東華大學藝術創意產業學系學生合作，運用漂流木素材創作，巧妙模擬貓咪坐姿，大眼睛也十分可愛。

敖幼祥表示，此次展覽以常設展形式呈現，未來會依據不同的貓主題更換展品，持續引入更多元創作媒材，讓展覽更豐富。

「貓友友創作沙龍」現已開展，工作室位於台11線11.5公里處，春節初一至初五每天下午1時至5時開放參觀；現場提供藝術收藏與典藏服務，備有點心與咖啡，可一邊欣賞作品，邊享受悠閒午後時光。