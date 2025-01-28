聽新聞
0:00 / 0:00

敖幼祥貓友友聯展 2米高漂流貓見客

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
漫畫大師敖幼祥與6位創作素人以「貓」為主題創作，用漂流木打造2公尺高的「漂流貓」模樣可愛，是展覽焦點。圖／敖幼祥工作室提供
漫畫大師敖幼祥與6位創作素人以「貓」為主題創作，用漂流木打造2公尺高的「漂流貓」模樣可愛，是展覽焦點。圖／敖幼祥工作室提供

漫畫大師敖幼祥因喜愛美食結識6位創作素人，以「貓」為主題運用多元媒材創作，作品在花蓮鹽寮工作室開展，以漂流木打造的2米高「漂流貓」是展覽及打卡亮點。年初一至初五下午開放參觀，敖幼祥將親自導覽，帶領大家了解創作故事。

敖幼祥表示，展覽花近1年籌備，靈感來自他「愛吃」的基因，在美食探索旅程中，意外發現多位素人創作者深厚的藝術底蘊，產生聯合展覽的構想。

敖幼祥從漫畫家轉為策展人，攜手6位素人創作者，利用漫畫、木雕、油畫、陶藝等多元藝術媒材，展現獨具風格的貓咪樣貌，聯展名為「貓友友創作沙龍」，地點選在敖幼祥在花蓮鹽寮的工作室。

展覽最大亮點是敖幼祥設計的大型視覺裝置藝術「漂流貓」，作品高達2公尺，是他和東華大學藝術創意產業學系學生合作，運用漂流木素材創作，巧妙模擬貓咪坐姿，大眼睛也十分可愛。

敖幼祥表示，此次展覽以常設展形式呈現，未來會依據不同的貓主題更換展品，持續引入更多元創作媒材，讓展覽更豐富。

「貓友友創作沙龍」現已開展，工作室位於台11線11.5公里處，春節初一至初五每天下午1時至5時開放參觀；現場提供藝術收藏與典藏服務，備有點心與咖啡，可一邊欣賞作品，邊享受悠閒午後時光。

敖幼祥 漂流木

延伸閱讀

朱銘「人間系列」回鄉 苗北看見大師風華

敖幼祥改當策展人 攜手素人創作者打造花蓮可愛漂流貓

親子同遊迎新春 藝教館3展覽「藝」起來尋美

非洲大草原搬到花蓮！「富里稻草藝術季」邀您同遊草間動物迷蹤

相關新聞

北北基公車電動化 基隆編2億推動

公車是北北基地區民眾仰賴的運具，基隆公車近年頻傳漏油、零件噴飛、拋錨等事件，雙北公車車齡低，車況相對好，故障機率較低。基...

百合花漲最多 崁仔頂漁產搶手

民眾辦年貨，少不了、花卉、海鮮，台北花市說，今年受低溫影響，花卉整體漲幅1至3成，以百合花漲得最多，年輕民眾則偏好洋桔梗...

敖幼祥貓友友聯展 2米高漂流貓見客

漫畫大師敖幼祥因喜愛美食結識6位創作素人，以「貓」為主題運用多元媒材創作，作品在花蓮鹽寮工作室開展，以漂流木打造的2米高...

危險畫面曝光！南橫交通中斷 副段長在落石中淡定受訪

近日地震不斷，台20線南橫公路155公里台東栗園路段昨天邊坡坍方，今早又有持續性落石出現，僅搶通1小時又再度封路，關山工...

影／太平山下雪...進入冰封無人世界 遊客期待初一解封衝一波

天冷急凍，高山下雪美景沒讓遊客失望，太平山國家森林遊樂區今天最低氣溫來到負2度，水氣足夠，中午飄下陣陣雪花，時而冰霰交錯...

花蓮年節蔬果供應量足 水果價格上漲17%

明天除夕要吃年夜飯，許多民眾在小年夜到市場買菜，花蓮縣長徐榛蔚今天到花蓮市果菜市場視察蔬果供應情形。縣府農業處指出，春節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。