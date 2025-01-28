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北北基公車電動化 基隆編2億推動

聯合報／ 記者游明煌邱書昱李成蔭／連線報導
基隆市一輛公車日前行駛至市政府義一路前，停等紅燈時冒出大量濃煙，有如烏賊車。記者游明煌／攝影
基隆市一輛公車日前行駛至市政府義一路前，停等紅燈時冒出大量濃煙，有如烏賊車。記者游明煌／攝影

公車是北北基地區民眾仰賴的運具，基隆公車近年頻傳漏油、零件噴飛、拋錨等事件，雙北公車車齡低，車況相對好，故障機率較低。基市府說，已編列2億推動市區公車全面電動化，獲中央補助一半，預計2年內採購164輛全新低底盤電動公車。

1月19日上午8時45分許，有民眾行經基隆市義一路靠近信一路口時，直擊一輛從中正區往市區行駛的公車，在市府前停等紅燈時，排氣管冒出陣陣白煙，宛如「烏賊車」。有一名女子經過發現，跑到公車前方對司機大喊「冒出很大的煙」，司機沒下車查看，往前開走。

無獨有偶，25日上午10時許，一輛公車在市府門口拋錨，後方放置三角錐警示，民眾將照片放上網路引發議論。

基隆公車平均車齡約10年，公車處分析，基隆平均每1萬班次，發生8次拋錨狀況，將從駕駛端、管理面著手，尤其是煞車系統，會不定期抽檢，保養頻率從2萬公里降為5千公里。

基隆市公車處長鄭永陽說，市府對老舊公車會加強檢修，規畫2年內採購123輛大巴、41輛中巴，都是全新低底盤電動公車，中央核定補助一半經費，購置新車前，將租20輛大巴因應，已上網招標。

基隆市議員許睿慈說，公車穩定度攸關乘客安全，提升公共運輸不能只看表面，應從根本改善，車齡安全、保養維護與環保永續同等重要。

北市公車使用年限為8年，低底盤公車經4級保養可延長到12年。北市公車業者說，沒順利完成行程稱為路故，原因包含路況、車輛老舊及車輛保養有關，北市近年路故事件不多，近期一件是1月26日下午，發生在信義區忠孝東路、基隆路口，公車與小客車擦撞後導致拋錨。業者直言，礙於財政，基隆公車二手比率高，路故狀況自然較多，市府願意挹注資源改善，值得肯定。

北市現有738輛電動公車，今年計畫達1300輛以上，北市公車為民營，由民間採購，市府依車款、配備等，申請中央補貼370萬元到670萬元。

新北市交通局長鍾鳴時說，公車常見狀況是燃燒不完全、冒白煙，其實車子沒有壞；另一種是電路老舊、引擎故障。新北公車車齡約9至10年，若業者採用中古燃油車延壽，要有4級大保養配套，發生重大故障或影響營運會要求提早離場。新北約有1500輛公車，其中300輛為電動車，將逐步汰換，目標是2030年全數電動化。

公車 基隆

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