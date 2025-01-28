百合花漲最多 崁仔頂漁產搶手

民眾辦年貨，少不了、花卉、海鮮，台北花市說，今年受低溫影響，花卉整體漲幅1至3成，以百合花漲得最多，年輕民眾則偏好洋桔梗、玫瑰，或小小盆栽系列。台北花市從24日至28日連續108小時不打烊，今天營業到中午12時。

記者實際走訪北市傳統市場，受寒流影響，採買人潮稍減，花卉攤商表示，許多人在連假前已經購足。詹姓男子說，在菜市場買一把銀柳80元、百合一枝3朵150元，花卉價格和以往過年差不多。

台北花市表示，今年春節前5天到貨量較去年同期少，主要受到連續低溫，花卉生長緩慢，導致供貨量略減，與去年同期相比較，熱門花種菊花整體價格成長約1成、百合漲3成，整體切花交易量較去年減少2成，供貨少又有需求，價格自然往上。

有台版「築地市場」之稱的基隆崁仔頂昨凌晨人鼎沸，買氣暢旺，攤商表示，今年漁產品供應充足，白鯧、烏魚子、軟絲仔、花枝最夯，白鯧漲1至2成，其餘價格平穩，除夕起將連休6天。

崁仔頂魚行聯誼會長彭瑞祺說，軟絲、花枝在過年期間相當搶手，貨量少價格略高，今年漁貨充足，攤商喜迎一波過年商機。一名攤商業者說，過年最搶手的魚貨就屬白鯧、烏魚子、軟絲仔、花枝，買氣很旺。