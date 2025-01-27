危險畫面曝光！南橫交通中斷 副段長在落石中淡定受訪
近日地震不斷，台20線南橫公路155公里台東栗園路段昨天邊坡坍方，今早又有持續性落石出現，僅搶通1小時又再度封路，關山工務段副段長邱民豐自錄影片對外說明，邊坡碎石滾落聲音全被錄進去，顯見受阻路段十分危險。公路局暫定明天（28）日中午12時搶通開放通行，高雄、台東兩地交通再度宣告中斷。
公路局南區養護工務分局關山工務段指出，台東縣海端鄉台20線149K至171K（向陽至利稻路段）昨天傍晚5點起實施預警性封路，今天上午道路巡檢發現，台20線155.2K栗園路段又發生邊坡持續性落石造成雙向道路阻斷，本路段暫定明天(28日）中午12時搶通開放通行。
關山工務段解釋，今早得知道路坍方後，立即派遣廠商機具進行搶災，上午10點曾短暫開放通行1小時，後來又因山區下雨，栗園路段邊坡仍有落石，再加上濃霧影響搶修人員邊坡監視作業，考量搶修困難並危及搶修人員安全，暫緩搶修作業。
副段長邱民豐說，因為受地震影響邊坡土石滑落，目前仍然持續落石導致道路封閉，預計明天中午前恢復交通，但他也呼籲用路人近期避免上山，若非要上山，務必事先了解路況以確保行車安全。
在栗園路段受阻後，目前南橫僅能西進西出，向陽至利稻暫時無法通行。
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