快訊

寒流發威！氣象署發布低溫特報 11縣市急凍恐跌破6度

樂天女孩遊歐「逃票」被抓！ 慘付20倍罰金：當學費

新竹尖石多名露營客疑似食物中毒 至少6人上吐下瀉

危險畫面曝光！南橫交通中斷 副段長在落石中淡定受訪

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台20線南橫公路155公里台東栗園路段昨天邊坡坍方，今天依舊有落石發生，山區濃霧又下雨，預計明天才能搶通道路，高雄、台東兩地交通中斷。圖／關山工務段提供
台20線南橫公路155公里台東栗園路段昨天邊坡坍方，今天依舊有落石發生，山區濃霧又下雨，預計明天才能搶通道路，高雄、台東兩地交通中斷。圖／關山工務段提供

近日地震不斷，台20線南橫公路155公里台東栗園路段昨天邊坡坍方，今早又有持續性落石出現，僅搶通1小時又再度封路，關山工務段副段長邱民豐自錄影片對外說明，邊坡碎石滾落聲音全被錄進去，顯見受阻路段十分危險。公路局暫定明天（28）日中午12時搶通開放通行，高雄、台東兩地交通再度宣告中斷。

公路局南區養護工務分局關山工務段指出，台東縣海端鄉台20線149K至171K（向陽至利稻路段）昨天傍晚5點起實施預警性封路，今天上午道路巡檢發現，台20線155.2K栗園路段又發生邊坡持續性落石造成雙向道路阻斷，本路段暫定明天(28日）中午12時搶通開放通行。

關山工務段解釋，今早得知道路坍方後，立即派遣廠商機具進行搶災，上午10點曾短暫開放通行1小時，後來又因山區下雨，栗園路段邊坡仍有落石，再加上濃霧影響搶修人員邊坡監視作業，考量搶修困難並危及搶修人員安全，暫緩搶修作業。

副段長邱民豐說，因為受地震影響邊坡土石滑落，目前仍然持續落石導致道路封閉，預計明天中午前恢復交通，但他也呼籲用路人近期避免上山，若非要上山，務必事先了解路況以確保行車安全。

在栗園路段受阻後，目前南橫僅能西進西出，向陽至利稻暫時無法通行。

台20線南橫公路155公里台東栗園路段昨天邊坡坍方，今天依舊有落石發生，山區濃霧又下雨，預計明天才能搶通道路，高雄、台東兩地交通中斷。圖／關山工務段提供
台20線南橫公路155公里台東栗園路段昨天邊坡坍方，今天依舊有落石發生，山區濃霧又下雨，預計明天才能搶通道路，高雄、台東兩地交通中斷。圖／關山工務段提供

台東 地震 落石

延伸閱讀

寒流來襲！南橫埡口下雪又地震 遊客大呼驚險

台東地震賣場貨品散落 民眾驚呼「好大、嚇死人！」

春節要走南橫車輛注意 因地震落石今晚再度預警封路

嘉義強震曾文水庫位多處落石 啟動特別檢查暫停開放一天

相關新聞

影／太平山下雪...進入冰封無人世界 遊客期待初一解封衝一波

天冷急凍，高山下雪美景沒讓遊客失望，太平山國家森林遊樂區今天最低氣溫來到負2度，水氣足夠，中午飄下陣陣雪花，時而冰霰交錯...

危險畫面曝光！南橫交通中斷 副段長在落石中淡定受訪

近日地震不斷，台20線南橫公路155公里台東栗園路段昨天邊坡坍方，今早又有持續性落石出現，僅搶通1小時又再度封路，關山工...

花蓮年節蔬果供應量足 水果價格上漲17%

明天除夕要吃年夜飯，許多民眾在小年夜到市場買菜，花蓮縣長徐榛蔚今天到花蓮市果菜市場視察蔬果供應情形。縣府農業處指出，春節...

崁仔頂現撈仔最搶手 白鯧、烏魚子、軟絲仔、花枝最夯

今天是小年夜，基隆崁仔頂今天凌晨人鼎沸，這幾天以來買氣都相當好，餐廳業者、觀光客、民眾搶買過年漁獲，攤商表示，今年漁產品...

敖幼祥改當策展人 攜手素人創作者打造花蓮可愛漂流貓

漫畫大師敖幼祥因喜愛美食結識6位創作素人，以「貓」為主題，共同運用多元藝術媒材創作，作品在花蓮鹽寮工作室開展，其中用漂流...

改善基隆老舊公車 編2億2年採購164輛電動公車全面改善

基隆市公車老舊，自前年起頻傳公車漏油、零件噴飛、拋錨擋路等問題，議員指出，公車攸關市民安全，要求市府正視老舊公車的危機，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。