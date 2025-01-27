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影／太平山下雪...進入冰封無人世界 遊客期待初一解封衝一波

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
被雪冰封的太平山國家森林遊樂區，寧靜絕美，彷如童話世界。圖／太平山莊提供
被雪冰封的太平山國家森林遊樂區，寧靜絕美，彷如童話世界。圖／太平山莊提供

天冷急凍，高山下雪美景沒讓遊客失望，太平山國家森林遊樂區今天最低氣溫來到負2度，水氣足夠，中午飄下陣陣雪花，時而冰霰交錯，下雪厚度約5公分；可惜太平山從中午過後封園，遊客依依不捨告別美景下山，整座太平山就此進入冰封世界，年初一上午8時解封開放。

位於海拔2000公尺宜蘭太平山清晨降下冰霰，後來飄雨水氣充足，開始轉為下雪，遊客看到映入眼簾一整片銀白世界，直呼幸運，小孩堆雪球、做雪人，開心不已，其中彰化來的遊客昨天抵達宜蘭，住在太平山下民宿，今天一早4時許衝上山，如願看到下雪，欣喜這趟遊程值回票價。

中午後下雪厚度約5公分，網友形容「炸雪了」、「這次有夠冷」；更有網友說，比起其它高山，太平山的雪量或許不是最多，但乾淨潔白、漂亮，讓人不忍踩踏破壞，尤其高大的松杉木披覆白雪，絕美靜好，白雪紛飛下的森林小火車緩慢行駛林間，讓人彷如置身童話世界，美到忘我。

可惜中午過後，太平山對外封園，遊客陸續離開園區，明天除夕也不開放，園區只留少數輪值工作人員，要到大年初一早上才對外解封，寧靜太平山就此被冰封了。

由於明後天持續降溫，高山水氣若足夠也可能下雪，已有遊客準備大年初一凌晨守在售票口排隊；清晨8時開園再衝一波，「被冰雪封過的太平山，一定很美」。

白雪紛飛下的森林小火車緩慢行駛林間，遊客美到忘我，非常難得的體驗。圖／太平山莊提供
白雪紛飛下的森林小火車緩慢行駛林間，遊客美到忘我，非常難得的體驗。圖／太平山莊提供
白雪紛飛下的森林小火車緩慢行駛林間，遊客美到忘我，非常難得的體驗。圖／太平山莊提供
白雪紛飛下的森林小火車緩慢行駛林間，遊客美到忘我，非常難得的體驗。圖／太平山莊提供
被雪冰封的太平山國家森林遊樂區，暫停開放，大年初一上午8時重新對外開園。圖／太平山莊提供
被雪冰封的太平山國家森林遊樂區，暫停開放，大年初一上午8時重新對外開園。圖／太平山莊提供
被雪冰封的太平山國家森林遊樂區，寧靜絕美，彷如童話世界。圖／太平山莊提供
被雪冰封的太平山國家森林遊樂區，寧靜絕美，彷如童話世界。圖／太平山莊提供
被雪冰封的太平山國家森林遊樂區，寧靜絕美，彷如童話世界。圖／太平山莊提供
被雪冰封的太平山國家森林遊樂區，寧靜絕美，彷如童話世界。圖／太平山莊提供

冰霰 太平山

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