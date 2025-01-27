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花蓮年節蔬果供應量足 水果價格上漲17%

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚（左二）今天到花蓮市果菜市場視察蔬果供應情形，確保春節前3天蔬果貨量充足。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚（左二）今天到花蓮市果菜市場視察蔬果供應情形，確保春節前3天蔬果貨量充足。圖／花蓮縣政府提供

明天除夕要吃年夜飯，許多民眾在小年夜到市場買菜，花蓮縣長徐榛蔚今天到花蓮市果菜市場視察蔬果供應情形。縣府農業處指出，春節前3天蔬果貨量充足，水果價格上漲17％，菜價則較去年同期微幅下跌，將持續關注交易情形。

縣長徐榛蔚今天偕同立法院國民黨團總召傅崐萁等人前往果菜市場，向蔬菜運銷合作社工作人員、市場攤商及採購民眾送上新春祝福，感謝市場工作人員辛勞付出，讓鄉親過好年。

花蓮縣蔬菜運銷合作社監事主席江新偉表示，年節應景蔬菜包括高麗菜、大白菜、蒜苗、芥菜等，及應景水果如棗子、柑橘、水梨等供貨皆穩定，可在年節休假前滿足民眾需求。

由於果菜市場今年按照往例，自除夕至大年初三休市，徐榛蔚要求市場在休市期間，妥善規畫蔬果供應量，並請合作社掌握果菜批發市場供銷情形，維持市場正常交易秩序，確保縣內蔬果充分供應民眾需求。

農業處統計，縣內蔬果平日到貨量約60至70公噸，春節前3天每天增加55至70公噸，應景水果蘋果、柑桔、蜜棗及櫻桃皆熱買，應景蔬果芥菜、白蘿蔔、高麗菜等到貨量充足。

農業處指出，高麗菜每公斤平均價格為20至30元、白蘿蔔每公斤13至18元、芥菜每公斤15至25元、大白菜10至15元，整體平均交易價格19元，較去年同期每公斤20元微幅下跌；水果類平均交易價約49元，較去年同期42元上漲17％。

另外，縣府補助花蔬檢驗蔬菜農藥殘留，春節前加強執行，透過生化法快篩及拉曼新儀器抽驗生鮮蔬果，檢驗件數從每月3000多件，增加到7000件以上，確保通過花蔬拍賣進入果菜市場的蔬菜，皆符合農藥殘寮國家標準，保障消費者健康。

花蓮縣長徐榛蔚今天偕同立法院國民黨團總召傅崐萁等人前往果菜市場，向蔬菜運銷合作社工作人員、市場攤商及採購民眾送上新春祝福。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚今天偕同立法院國民黨團總召傅崐萁等人前往果菜市場，向蔬菜運銷合作社工作人員、市場攤商及採購民眾送上新春祝福。圖／花蓮縣政府提供
花蓮春節前3天蔬果貨量充足，水果價格上漲17％，菜價則較去年同期微幅下跌。圖／花蓮縣政府提供
花蓮春節前3天蔬果貨量充足，水果價格上漲17％，菜價則較去年同期微幅下跌。圖／花蓮縣政府提供

徐榛蔚 水果 農業處

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