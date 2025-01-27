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花蓮年節蔬果供應量足 水果價格上漲17%
明天除夕要吃年夜飯，許多民眾在小年夜到市場買菜，花蓮縣長徐榛蔚今天到花蓮市果菜市場視察蔬果供應情形。縣府農業處指出，春節前3天蔬果貨量充足，水果價格上漲17％，菜價則較去年同期微幅下跌，將持續關注交易情形。
縣長徐榛蔚今天偕同立法院國民黨團總召傅崐萁等人前往果菜市場，向蔬菜運銷合作社工作人員、市場攤商及採購民眾送上新春祝福，感謝市場工作人員辛勞付出，讓鄉親過好年。
花蓮縣蔬菜運銷合作社監事主席江新偉表示，年節應景蔬菜包括高麗菜、大白菜、蒜苗、芥菜等，及應景水果如棗子、柑橘、水梨等供貨皆穩定，可在年節休假前滿足民眾需求。
由於果菜市場今年按照往例，自除夕至大年初三休市，徐榛蔚要求市場在休市期間，妥善規畫蔬果供應量，並請合作社掌握果菜批發市場供銷情形，維持市場正常交易秩序，確保縣內蔬果充分供應民眾需求。
農業處統計，縣內蔬果平日到貨量約60至70公噸，春節前3天每天增加55至70公噸，應景水果蘋果、柑桔、蜜棗及櫻桃皆熱買，應景蔬果芥菜、白蘿蔔、高麗菜等到貨量充足。
農業處指出，高麗菜每公斤平均價格為20至30元、白蘿蔔每公斤13至18元、芥菜每公斤15至25元、大白菜10至15元，整體平均交易價格19元，較去年同期每公斤20元微幅下跌；水果類平均交易價約49元，較去年同期42元上漲17％。
另外，縣府補助花蔬檢驗蔬菜農藥殘留，春節前加強執行，透過生化法快篩及拉曼新儀器抽驗生鮮蔬果，檢驗件數從每月3000多件，增加到7000件以上，確保通過花蔬拍賣進入果菜市場的蔬菜，皆符合農藥殘寮國家標準，保障消費者健康。
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