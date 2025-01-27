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台東普悠瑪客運除夕夜7時停駛 初一起公車不打烊

中央社／ 台東縣27日電

台東縣府表示，市區公車普悠瑪客運28日（除夕）晚間7時後停駛，初一起公車不打烊、恢復正常營運；另外，台東成功鎮開往花蓮玉里鎮的8181路線，2月1、2日將加開班車往返。

台東縣府交通及觀光發展處指出，春節公車基本上維持正常行駛，為讓公車駕駛員能和家人吃團圓飯，除夕晚間7時後，普悠瑪客運停駛，初一起恢復正常營運；其餘客運公司均正常行駛。

交觀處指出，興東客運營運的成功鎮至玉里鎮8181路線，於春節前後都有安排加班車，年後為2月1日至2日，方便民眾搭乘往返。

交觀處指出，縣府推動的「TTGO台東預約接駁服務」，春節期間營運至31日，有需要民眾可聯繫客服中心預約。

台東縣府也利用春節期間推廣去年10月推出「台東TPASS」通勤月票，每月新台幣299元優惠方案，可在30天內不限次數、不限里程，暢行搭乘縣內市區公車、公路客運，以及台鐵池上站至大武站區間的非對號列車。

交觀處長卜敏正提醒，春節期間民眾可多利用市區公車、公路客運或Ubike等大眾交通工具，減少找停車位的時間。

公車 台東 春節

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