崁仔頂現撈仔最搶手 白鯧、烏魚子、軟絲仔、花枝最夯

今天是小年夜，基隆崁仔頂今天凌晨人鼎沸，這幾天以來買氣都相當好，餐廳業者、觀光客、民眾搶買過年漁獲，攤商表示，今年漁產品供應相當充足，白鯧、烏魚子、軟絲仔、花枝最夯；今晚8時到12時最後營業時間，明天起休假6天。

有台版「築地市場」之稱，是北台最大漁市崁仔頂，近來每天都人聲鼎沸，人潮很多，春節前是採買旺季。攤商業者表示，各家業者目前手中的漁貨會在年前出清，價路還會下降，如果有民眾還沒有備齊年貨，今晚還有機會搶便宜。

崁仔頂魚行聯誼會會長彭瑞祺說，軟絲、花枝非常搶手，產量少價格高，尤其花枝很多用途，現撈的很受歡迎，很多台北的餐廳、觀光客、傳統市場的業者來買，。今年漁獲很充足，這兩天生意都還不錯，但一般年輕人會跑大賣場，未來會研議如何調整方式因應。

彭瑞祺表示，現撈仔都買得差不多了，3、4天天氣好時前就很多人來搶，今年白鯧有漲價，已經被搶得差不多，買氣都還不錯。

市府產發處長林鼎超表示，今天代表市長謝國樑致贈紅包及慰問，前2天買氣比較高，希望明年度崁仔頂攤商生意愈來愈好，去年與攤商合作一起改善周遭環境、交通，成效不錯，今年會再持續進行。