敖幼祥改當策展人 攜手素人創作者打造花蓮可愛漂流貓

漫畫大師敖幼祥因喜愛美食結識6位創作素人，以「貓」為主題，共同運用多元藝術媒材創作，作品在花蓮鹽寮工作室開展，其中用漂流木打造2公尺高的「漂流貓」模樣可愛，是展覽焦點及打卡亮點。農曆春節初一至初五下午開放參觀，敖幼祥更親自導覽，讓大家更了解創作故事。

敖幼祥表示，展覽花了近1年籌備，靈感來自於他「愛吃」的基因，在美食探索旅程中，意外發現多位素人創作者深厚的藝術底蘊，便產生聯合展覽的想法。

敖幼祥的提議獲得創作者的響應後，身份從漫畫家轉為策展人，攜手6位素人創作者，以「貓」為主題，利用漫畫、木雕、油畫、陶藝等多元藝術媒材，展現獨具風格的貓咪樣貌，作品在聯合創作展「貓友友創作沙龍」上展出，地點位於敖在鹽寮的工作室。

展覽最大亮點，是敖幼祥設計的大型視覺裝置藝術「漂流貓」，高達2公尺高的作品，是他和國立東華大學藝術創意產業學系學生合作，運用漂流木素材創作，外觀不但巧妙模擬貓咪的坐姿，臉上的大眼睛也十分可愛。

敖幼祥表示，本次展覽將以「常設展」形式呈現，未來會依據不同的「貓」主題更換展品，持續引入更多元的創作媒材，讓展覽內容更豐富。