鼓勵說族語 中市府調增原民族語認證獎勵金 最高1萬5000元

台中市政府為協助振興原住民族語，鼓勵原住民參與族語認證測驗，市府原民會表示，市府再次修正獎勵要點，除增加初級認證通過者即發給獎勵金，中級獎勵金調增為2000元、優級獎勵金調增為1萬5000元，且原住民族語認證獎勵對象不限原住民，參與認證測驗的台中市民也可以獲得獎勵。

台中市府原民會表示，今年度原住民族語能力認證測驗第1梯次將於4月登場，原住民族語作為國家重點保護語言之一，希望透過認證測驗獎勵措施鼓勵原住民投入族語學習及發揚的行列，也呼籲民眾踴躍參與原住民族語學習，除能認識及了解台灣原住民族文化，也以實際行動支持台灣原住民族語復振與保存。

市府原民會說明，此次修訂「原住民族語能力認證測驗獎勵要點」，包括新增初級獎勵金1000元、中級獎勵金提高至2000元、優級獎勵金升至1萬5000元；原本初級沒有獎勵金，中級以上認證合格者，原本是1000元至1萬3000元不等獎勵金。