改善基隆老舊公車 編2億2年採購164輛電動公車全面改善

基隆市公車老舊，自前年起頻傳公車漏油、零件噴飛、拋錨擋路等問題，議員指出，公車攸關市民安全，要求市府正視老舊公車的危機，推動汰換計畫。市府表示，已編列2億推動市區公車全面電動化預算，並獲中央補助一半經費，預計2年內採購164輛全新低底盤電動公車，全面改善。

議員許睿慈說，從去年6月起，面對公車漏油、零件噴飛、拋錨擋路等頻繁問題，她一再要求市府正視老舊公車的危機，推動汰換計畫。城市公共運輸的升級不能只看表面，應該從根本改善，不僅要安全，還要為未來著想。車齡安全、保養維護與環保永續同等重要，

許睿慈表示，在她不斷努力與交通部的大力支持下，基隆市府正式編列預算，將採購164輛全新電動低底盤公車，不僅能徹底改善現有公車的老化問題，也讓基隆邁向#淨零排碳與永續發展重要一步。但過渡期仍要優化公車維護保養機制，確保公車維持良好狀態。

基隆市公車老舊問題民眾詬病，已規畫電動公車汰換老舊公車計畫，並編列預算，盼2年內交車。

公車處長鄭永陽指出，2年內將採購123輛大巴、41輛中巴，全新低底盤電動公車，中央已核定補助一半經費，在購置新車輛前，將先租20輛大巴因應，已上網招標，老舊公車會加強檢修。

公車處指出，基隆目前平均每1萬班次，僅約8次產生拋錨狀況，但仍採取4個作法來因應，分別從駕駛端、管理面、委託廠商及其他業者部分加強，尤其是煞車系統部分，另外也會不定期抽檢，保養的頻率也從2萬公里降低為5千公里。