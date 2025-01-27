獨／公車狂噴濃煙如烏賊車 基市府：強制排碳加強檢修

基隆市一輛市公車日前行駛至市政府義一路前，停等紅燈時冒出大量濃煙，有路人跑到公車前告知司機「後面冒很多黑煙」，但駕駛仍往前開走，沿路留下整排濃煙，民眾直呼誇張；前天又有一輛公車直接拋錨在市府前，接連出包讓老舊公車問題再度浮現。公車處說，剛好強制排碳，會加強檢修。

有民眾1月19日上午8時45分，經過市政府義一路靠近信一路口時，直擊一輛從中正區方向往市區行駛時，在市政府前停等紅燈時，排氣管冒出濃煙，整個煙彌漫後車尾，不斷往後噴，車旁及後方全被濃煙籠罩。

民眾說，「這排煙量也太多了吧」，當時有一名女子經過發現，特別停下腳步跑到公車前方向司機大喊「冒出很大黑煙」，但公車並沒有下車查看，仍一路往前開走，一路排氣管冒出整排濃煙，煙霧迷漫，揚長而去。

由於公車噴濃煙的地點就在市政府和文化中心前，街頭民眾當場看傻眼，直呼誇張，林姓市民說，市公車一樣噴濃不會造成空氣汙染嗎？要不要開罰，地點在市府前有點諷刺。

無獨有偶，25日上午10點多，又有一輛市公車拋錨的地點更直接在市政府正門口，因故障停了許久，後方放紅色三角錐警示，民眾將拋錨照片在網路貼出，引發不少民眾在社群議論，「市公車太不給市府面子，這次直接壞在市政府前」。

市議員施偉政表示，「馬路不是市公車的保養廠」，在路上狂噴濃煙太誇張，市府雖有汰舊換新電動公車計畫，但加強檢修更為重要，強制排碳要在保養廠內才對，市公車要成為安全穩定的運具，不能有安全、環境汙染的疑慮。

市議員許睿慈說，街頭冒這麼濃的煙，民眾觀感不佳，也恐有環境汙染問題，更證明機件老舊問題嚴重，在汰換電動公車前的過渡期，應加強檢修，不能擺爛。

市府公車處副處長楊惠鈴表示，因為老舊公田屬燃油車，積碳量達到一個程度就會強制排碳，累積量由電腦計算，一般會要求在場站內排碳，有時會在路途中強制排出，駕駛如果發現應立即強制終止，避免濃煙在沿路排放；這種情況並不是排放黑煙，黑煙檢測都有依規定檢測。