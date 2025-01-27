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獲補頒國小畢業證明 91歲翁圓夢

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
時隔80年，如願拿到遲來的畢業證明，讓簡金獅（中）感動到紅了眼眶。圖／宜蘭縣議長張勝德提供
時隔80年，如願拿到遲來的畢業證明，讓簡金獅（中）感動到紅了眼眶。圖／宜蘭縣議長張勝德提供

91歲老翁簡金獅曾就讀宜蘭市中山國小，當年因故未能領到畢業證書，耿耿於懷掛念大半輩子。議長張勝德日前巧遇這位「老學長」得知此事，居中溝通連繫，促成中山國小補頒遲來的畢業證明，圓了簡老先生一個夢。

二次大戰期間，能安穩過日子已不易，傳統農村有機會受教育人不多，但簡金獅自幼聰明、認真向學，後考上公務員擔任宜蘭監獄科員直到退休。但他始終有個遺憾，就是當年轉學至中山國小，因戰亂扮擾，家人也忙於家計，使得他未能領到畢業證書。

據了解，簡金獅退伍先到宜蘭監獄擔任臨時管理員，獲長官賞識，卻因學歷無法成為正式人員，他努力奮發，通過公務人員普通檢定考試，後又通過委任升等考，1975年司法官訓練所監獄官訓練班結業，隔年委任宜蘭監獄管理員，1996年升任科員，曾獲頒二等法務獎牌，1999年榮退。

也是中山國小畢業的議長張勝德，日前參加簡老先生夫人告別式，得知老學長遺憾沒有領到國小畢業證書，掛念一輩子，拜託校長劉文勝居中協助，校友會理事長曹新熙獲悉此事，也認為非常有意義，眾人合力啟動圓夢計畫。

因年代久遠，學校無法找到當年畢業紀念冊或相關資料，日前由學校製作畢業證明，校友會也贈送「念茲在茲，心繫中山」紀念品。時隔80年，終於收到遲來的畢業證明，讓簡金獅感動到紅了眼眶。

宜蘭 畢業證書 監獄

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