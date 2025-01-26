抓到了！黑熊入侵花蓮1養蜂場吃蜜 脫水虛弱送醫檢查照養

花蓮卓溪鄉陳姓蜂農昨天發現古風村的養蜂場，遭黑熊入侵吃蜂蜜，林業及自然保育署花蓮分署派員前往勘查時，發現黑熊受困於捕山豬的套索陷阱，立即動員東部野生動物救傷中心展開救援，發現黑熊營養不良，疑似是之前偷吃梅醋與闖入石平段養蜂場同隻黑熊，後送野灣野生動物醫院檢查照養。

本月9日，卓溪鄉石平段海拔317公尺處，部落族人砍草時，發現黑熊闖入梅子醃漬工坊內偷吃梅醋，黑熊當下就逃走不知行蹤。林保署花蓮分署13日又接獲卓溪鄉蜂農通報，石平段海拔僅275公尺的蜂場遭體型瘦小的黑熊入侵，有20座蜂箱、巢片被損毀。

花蓮分署於25日上午10時，接獲陳姓蜂農通報，其位於古風段海拔僅188公尺的養蜂場疑遭黑熊入侵，有10座蜂箱損毀，分署立即由玉里工作站派員前往，於現場發現熊窩及遭破壞的巢片。

因該處距離13日通報遭入侵的養蜂場約3.4公里，研判應為同一隻黑熊，為避免發生人熊衝突，花蓮分署啟動捕捉程序，並於現場勘查黑熊可能行走路徑；意外在離蜂場約10公尺處的樹林，發現黑熊已受困陷阱，立即動員21人救援，並於2小時完成麻醉、檢傷與後送野灣野生動物醫院。

經野灣獸醫團隊檢查發現，該黑熊為高齡母熊，體重53公斤，左前肢有缺趾舊傷，體型較瘦弱，有脫水、貧血、虛弱及營養不良等狀況，各項生理指數偏低，不過還在正常範圍值內。

花蓮分署表示，黑熊目前暫留院觀察，已逐漸恢復食慾，將照養一段時間後，再進行野放評估。而為確認是否尚有其他黑熊滋擾養蜂場，已在蜂場周邊架設4G即時相機監測，經一晚監測，尚未發現有黑熊接近。

為感謝蜂農即時通報，花蓮分署將依「臺灣黑熊生態服務給付方案」頒發入侵通報獎勵金與配合監測獎勵金；蜂農的蜂箱與蜂蜜損失也會給予補償。